Esad’la görüşen Putin ay sonunda Erdoğan ile Soçi’de bir araya geliyor

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile hafta içerisinde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ay sonunda görüşeceği bildirildi. Kaynaklar, görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib olacağını öne sürdü.

İki üst düzey Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ay sonunda Rusya’yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşeceğini söyledi.

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde gerçekleşecek görüşmede, iki liderin Suriye’nin kuzeybatısındaki gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.

Rusya, Suriye’de Beşşar Esad yönetimini desteklerken Ankara, Esad’ı karşıtı muhaliflerin yanında yer alıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen ancak konuya vakıf Türk yetkililerden biri, “Ana gündem maddesi Suriye, yani İdlib olacak. İdlib anlaşmasında belirtilen şartlar tam olarak uygulanmadı.” ifadesini kullandı.

Mart 2020’de imzalanan anlaşma, Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getiren ve yaklaşık bir milyon insanı yerinden eden ve haftalarca süren çatışmaların ardından gelmişti.

Diğer Türk yetkili de Reuters’a yaptığı açıklamada, “Suriye’de yeni bir istikrarsızlık olmamalı.” dedi.

Yetkililer, tarihi kesin olmamakla birlikte Erdoğan’ın iki gün olarak planladığı programının gelecek hafta New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na yapacağı ziyaretin ardından gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Hem Suriye hem de Libya’da karşıt grupları desteklemelerine rağmen, Türkiye ve Rusya savunma, enerji ve turizm alanlarında yakın işbirliği içerisinde.

NATO üyesi Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alarak ABD yaptırımlarına maruz kaldı ancak buna rağmen muhtemelen ikinci bir sistemi satın almak için Rusya ile görüşme halinde.

Her iki Türk yetkili de görüşmede enerji projeleri ile turizmin de masada olacağını aktardı.

Ankara ve Moskova, Dağlık Karabağ’daki çatışmada da farklı cephelerde yer aldı.

Türkiye ayrıca, sene başında Donbas bölgesindeki gerilim nedeniyle Ukrayna’ya ve ardından da NATO üyesi Polonya’ya insansız hava araçları sattı. Bu nedenle Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik yeniden arttı.

Türk yetkili, hem Dağlık Karabağ’ın hem de drone satışlarının Soçi’de görüşüleceğini belirtirken, diğer yetkili de daha fazla savunma işbirliğinin de tartışılacağını söyledi.

Euronews