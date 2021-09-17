Ermenistan Azerbaycan aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açtı

Ermenistan Azerbaycan aleyhine “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme”yi ihlali gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açtı.

Ermenistan dava başvurusunda geçen yıl Dağlık Karabağ’da yaşanan savaş süresince Azerbaycan’ın söz konusu sözleşmeyi ihlal eden çok ciddi suçlar işlediği belirtildi.

Davada “Rusya’nın arabuluculuğuyla 10 Kasım 2020’de ilan edilen ateşkes zarfında bile Azerbaycan Ermeni esirlere, rehineler eve diğer tutuklulara karşı cinayet, işkence ve kötü muamelede bulunmayı sürdürdü” denildi.

Bu dava da ayrıca Ermenistan, mahkemeden ülkesini ve Ermenileri korumasını ve dava sürdüğü müddetçe anlaşmazlığın daha şiddetlenmesini ya da uzamasını önlemek için derhal geçici tedbirler alması talebinde bulundu.

Azerbaycan da dava açıyor

Öte yandan Azerbaycan da aynı sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Ermenistan’a karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açmaya hazırlanıyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme”yi ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda Ermenistan aleyhine dava açacaklarını bildirdi.

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan’ın Ocak 2021’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Ermenistan aleyhine açtığı davaya ek olarak Ermenistan’ın yargılanması için yakın günlerde Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Azerbaycan topraklarının bir kısmının Ermenistan tarafından yasa dışı işgalinin sona ermesinden sonra Azerbaycanlılara karşı ağır insan hakları ihlallerinin toplandığını ve belgelendiğini bildiren Abdullayeva, bunlara Ermenistan’ın etnik kökenleri nedeniyle Azerbaycanlıları zorla yurtlarından etmesi, işkence yapması, öldürmesi ve kötü muamele vakalarının dahil olduğunu kaydetti.

Abdullayeva, Ermenistan’ın saldırganlığı sonucu 1 milyondan fazla Azerbaycanlının zorla evlerinden tahliye edildiğini, Azerbaycan şehirlerinin yeryüzünden tamamen silindiğini hatırlattığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

10 Kasım 2020’de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanlarının imzaladığı “üçlü bildirinin ardından Ermenistan, Azerbaycanlıların evlerine dönmesini engellemek için bir zamanlar işgal altında tuttuğu bölgelere mayın döşeyerek ve mayın haritalarını vermeyi reddederek ‘Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi’ni ihlal etmeye devam etti. Biz, sözleşmenin hükümlerinin ağır ihlaline ilişkin uluslararası hukuk çerçevesinde adaleti sağlayacağız.”

İki ülke daha önce Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalardaki insan hakkı ihlalleri gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AIHM) karşılıklı devlet başvurusunda bulunmuştu.

Euronews