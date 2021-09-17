Cumhurbaşkanı Reisi: Tahran-Erivan ilişkileri her zaman dostane ve yapıcı olmuştur

Tacikistan’a yaptığı ziyaretin ikinci gününde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, mevcut ikili ekonomik ilişkilerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Enerji değişimi, ulaşım, ortak üretim projeleri ve finansal değişimler dahil olmak üzere ekonomik konularda uzmanlaşmış çalışma gruplarının oluşturulmasının iki ülke arasındaki etkileşim düzeyinin iyileştirilmesinde iyi bir teşvik ve bir dönüm noktası olabileceğini ifade eden Reisi, İran’ın Ermenistan’ın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri tedarik etme konusundaki endüstriyel ve özel sektör kapasitesine değinerek, ‘Uzman çalışma grupları, bir takvim temelinde anlaşmaları ve ekonomik işbirliğini ilerletmeli ve bunların uygulanmasındaki olası sorunları ve engelleri ele almalıdır’ diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da komşularla ilişkilerin genişletilmesinin ülkesinin dış politikasının ilkelerinden biri olduğunu belirterek, ‘Hükümetinizin komşularıyla ilişkilerini güçlendirmeyi dış politikasının bir önceliği haline getirmesi, yeni bir dönemin başlangıcı olabilecek’ dedi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgesel ilişkilerdeki rolünü çok yapıcı olarak nitelendirerek, ‘İran’ın bölgedeki rolü her zaman istikrarlı olmuştur ve İran’ın bölgesel sorunları çözme girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz’ değerlendirmesinde bulundu.

ŞİÖ Zirvesi bugün Duşanbe’de aralarında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de yer aldığı 12 üye ve gözlemci ülkenin liderlerinin katılımıyla başladı.

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