Ani’de Heyecan Veren Kazı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’ndeki kazılarda heyecan verici bir gelişme yaşandı. Selçuklu’nun Anadolu’daki ilk mezar anıtı olduğu düşünülen Selçuklu Mezarlığı’na ulaşıldı.

Manolya BULUT-PUSULA

‘Medeniyetler Beşiği’, ‘Binbir Kilise’ ve ’40 Kapılı Şehir’ olarak da bilinen Kars’taki Ani Ören Yeri’ndeki kazı çalışmalarında önemli bir aşama kat edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesinin (KAÜ) ortaklığıyla bölgede yürütülen kazı çalışmalarına KAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan başkanlık ediyor. 35 kişilik bir ekibin çalışmalarını sürdürdüğü alanda, Selçuklu Mezarlığı’na ulaşıldı. Tarihi kaynaklara ve döneme göre mezarın ait olduğu şahıs öngörülürken, henüz resmi açıklama gelmedi. Anadolu Türk tarihi için ilklerin şehri olan Ani Örenyeri’ndeki kazılarda, Selçuklu’nun Anadolu’daki ilk mezar anıtı olduğu düşünülen kare kaide üzerinde, sekizgen gövdeli kümbet kalıntılarına ve etrafında taş sandukalı Selçuklu mezarlığına ulaşıldı. Alanda çalışmalar sürüyor.

https://www.gazetepusula.net/2021/09/17/anide-heyecan-veren-kazi/