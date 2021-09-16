Sibil’den Yeni Şarkı: Aurora’nın Duası

Sibil, savaşlarda yetim kalan tüm masum çocuklara adadığı yeni şarkısı Aurora’nın Duası’nı müzikseverlerle buluşturdu. Dokunaklı ve duygu yüklü eserin Hrant Movsisyan imzasını taşıyan klibi YouTube üzerinden yayınlandı.

Ermeni müziğinin Türkiye’deki en özgün sesi Sibil, 2 yıl aradan sonra yeni şarkısıyla müzikseverler ile buluştu. Sibil’in, “çok dokunaklı fakat son derece yüce fikirli bu eser, tüm savaşlarda yetim kalmış masum çocuklar için Meryem Ana’ya ithaf edilen bir duadır” şeklinde tanımladığı eserin sözleri ve bestesi Hasmik Hakhverdyan’a ait.

Klip, 10 Eylül itibarıyla YouTube’da sanatseverler ile buluştu. Uzun bir aradan sonra savaşlarda yetim kalan çocuklar için yeni bir parça hazırlayan sanatçı, duru ve sakin yorumu ile her söze bir mana yüklüyor. Naif sesi ve insanın içine işleyen tınısıyla hissettiklerini bestelerine aktarma ustası Sibil, Aurora’nın Duası ile dinleyenlerin ruhuna dokunuyor.

Yönetmen koltuğunda Hrant Movsisyan’ın oturduğu ve 17 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan şarkının klibinde, Artur Margaryan ve Armen Tovmasyan rol alıyor. Klip, İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça ve Türkçe dil seçenekleri ile Sibil’in resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

Garen & Sevak Production’ın aranjörlüğünü, Hmayak Rostomyan’ın ses yönetmenliğini üstlendiği Aurora’nın Duası, Ermeni müziğinin duygu yüklü karakterini günümüze taşıyan en güncel örneklerinden biri. Barış ve hümanizmden ilham alan eser, bugüne kadar yaşanmış savaşlarda yetim kalmış ve çocukluğundan mahrum bırakılmış tüm masum çocuklara adandı.

https://www.milliyet.com.tr/kultur-sanat/sibilden-yeni-sarki-auroranin-duasi-6599518