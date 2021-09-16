Paşinyan Duşanbe’de Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda konuşacak

Başbakan Nikol Paşinyan Parlamento’da Milletvekili Sargis Khandanyan’ın Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için bundan sonra ne gibi adımlar atılacağı sorusuna cevaben Ermenistan için barışçıl bir kalkınma dönemi başlatma yetkisi aldıklarını ifade etti.

Parlamento kürsüsünden Paşinyan, Türkiye’den Ermenistan ile görüşmeye başlamaya, ardında Ermenistan’ın ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğuna ilişkin “olumlu sinyaller” hakkında daha önce yaptığı açıklamayı tekrarladı․

Paşinyan konuşmasında şu ifadelerine yer verdi:

“Konuşmaya hazır olduğuna dair karşılıklı açıklamalardan sonra o konuşmayı başlatmak için somut adımların atılması gerekiyor. Bu konuşma daha çok somut çalışma odaklı olmalı. Bence önce konuşmanın çalışma odaklı olması mantıksal açıdan doğrudur. Somut sonuçlar kaydettiğimizde artık bu görüşmeleri kamuya açık haline getirebiliriz”.

Paşinyan’a göre şu anda ilan edilenler çerçevesinde hareket ediyorlar, o yönde de ilerleyecekler.

Nikol Paşinyan, ayrıca, KGAÖ başkanlığını Ermenistan’ın üstleneceği KGAÖ zirvesine katılmak üzere Duşanbe’ye gideceğini ve bu konuyu da o formatta ele alacağını dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI