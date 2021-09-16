Kirli ittifak analiz edildi: Ermenistan-terör örgütü PKK ilişkisi

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Azerbaycan’da yapılan bir analiz, terör öegütü PKK ile Ermenistan arasında geçmişten gelen yakın iş birliğini gözler önüne serdi. Analiz raporunda, terörist grupların Ermenistan ve Suriye’de eğitimlerini tamamladıktan sonra Karabağ Savaşında Azerbaycan’a karşı kullanıldığı da kaydedildi.

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi ‘Ermenistan’daki PKK’ başlıklı bir analiz yayımladı.

TRT Haber’in haberine göre analizde, PKK ile Ermenistan arasında geçmişten gelen yakın işbirliğine dikkat çekilirken, Ermenistan’ın Karabağ’da terör gruplarından nasıl destek aldığı anlatıldı.

1960’lardan itibaren Taşnak ekiplerin, bölgede terör grupları ile temasta olduğu, Gizliliği kaldırılan CIA belgelerinde de PKK’lı grupların Ermenistan yönetimince eğitildiğine dair ifadeler olduğu vurgulandı.

“TÜRK ASKERİNDEN KAÇAN PKK’LILAR ERMENİSTAN’A SIĞINDI”

Ermenistan’ın PKK ile dirsek temasının kesilmediğine vurgu yapılan analizde, bazı bölge ülkelerin bunu görmezden gelmesinin, Ermenistan’ın bu temasını cesaretlendirdiğinin altı çizildi.

Yayımlanan analizde, Türk ordusunun bölgede artan baskısı sonrası kaçan PKK’lı teröristlerin Ermenistan’a girişine göz yumulduğu, bunun Ermenistan medyasında da yer aldığı belirtildi.

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi’nin hazırladığı analizde, Suriye’de terör estiren PKK/YPG militanları ile Kamışlı’da eğitilen Nubar Ozanyan Tugayı teröristlerinin bölgeye getirildiği, Lübnan’da yaşayan çok sayıda Ermeni de yine Karabağ’a getirilerek Azerbaycan’a karşı savaştırıldığı belirtildi.

TÜRKİYE KARŞITI EYLEMLERDE ERMENİSTAN-PKK İŞ BİRLİĞİ

PKK’nın lider kadrolarından yapılan açıklamaların da bu organik bağın ispatı olduğunun altı çizildi.

Analizde, yurt dışındaki Türkiye karşı organizasyonlarda Ermenistan’ın PKK ile çalıştığı, ABD’deki Ermeni diasporasının da birçok ülkede eş zamanlı gösteriler organize ettiği vurgulandı.

https://www.aksam.com.tr/guncel/kirli-ittifak-analiz-edildi-ermenistan-teror-orgutu-pkk-iliskisi/haber-1204254