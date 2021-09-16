Karabağ’da misket bombaları nedeniyle 100’den fazla kişi öldü veya yaralandı

27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ve müttefikleri Türkiye, terörist ve cihatçıların doğrudan katılımıyla Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. 44 günlük savaş sırasında Azerbaycan yerleşim yerlerini, sivilleri ve hayati öbem taşıyan altyapıları kasıtlı olarak bombalamak ta dahil olmak üzere birçok savaş suçu işledi, uluslararası hukuk ve normlarını sert bir şekilde ihlal etti.

Küme Mühimmat Koalisyonunu, 2020 savaşında kasetli mühimmat kullanımı sonucunda 107 kişinin öldüğünü veya yaralandığını bildiriyor.

Küme Mühimmat Koalisyonunu’nun(CMC) bu tür silahların kullanımına, üretimine, stoklanmasına veya transferine karşı çıkan uluslararası bir sivil toplum hareketidir.

Sunulan bilgilere göre, geçen yıl dünya genelinde misket bombaları tarafından öldürülen ve yaralanan toplam insan sayısı, 182’si Suriye’de olmak üzere 360 ​​kişiydi. Dağlık Karabağ bu listede ikinci sırada yer alıyor.

Dünya çapında, 2020 yılına kadar misket bombası kullanımına bağlı toplam ölüm sayısı bir önceki yıla göre %14 arttı.

Mayıs 2008’de Dublin’de, bu tür silahları kullanmasını yasaklayan Caster Weapons Sözleşmesi onaylandı. Ancak dünyadaki birçok ülke henüz katılmadı. Deutsche Welle raporlarına göre katılmayan ülkeler arasında ABD, Çin, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan var.

ERMENİ HABER AJANSI