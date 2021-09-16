İHD’li avukata ‘Ermeni Soykırımı’ soruşturması

İHD Adana Şube Başkanı Av. Yakup Ataş hakkında Ermeni Soykırımı’na ilişkin yaptığı açıklama gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı.

DUVAR – Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Başkanı avukat Yakup Ataş hakkında, 24 Nisan’da dernek binasında Ermeni Soykırımı’na ilişkin yaptığı açıklamayı gerekçe göstererek soruşturma açtı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla başlatılan soruşturmada, açıklamanın tümü suç sayıldı.

Ataş, avukatıyla birlikte dün Adana Adliyesi’ne giderek ifade verdi. Av. Ataş, ifadesinde kendisinin açıklama metnini hazırladığını belirterek, “Halkın bir kesiminin kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi bir amacım yoktur. Kişisel düşüncemi açıkladım. AİHM kararları uyarınca da bu ifade paylaşımım benim ifade özgürlüğüm kapsamına girmektedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Paylaşım yapıldığı dönemde Amerikan Başkanı Ermeni Soykırımı’nı tanıdığına ilişkin açıklaması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twit atmıştır. Bu twittin insan hakları savunucularına yönelik bir gözdağı amacı taşıması sebebiyle bu soruşturmanın açıldığını düşünüyorum. Bu soruşturmanın başlatılması düşünce ve ifade özgürlüğünün soruşturması anlamına gelmektedir. Şahsım ve tüm insan hakları savunucularına yönelik açılmış bir soruşturmadır” dedi. (MA)

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