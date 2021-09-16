Ezhel, Hrant Dink için söyledi: Mayrig

Ezhel’in ‘Mayrig’ şarkısı, dün akşam çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri’nde ilk defa dinleyicilerle buluştu.

DUVAR – Uluslararası Hrant Dink Ödülleri’nin on üçüncüsü, dün gece çevrimiçi düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Saat 20.00’de başlayan törenin açılış konuşmasını Hrant Dink’in eşi Rakel Dink yaptı.

Törende, Pervin Chakar, Ezhel, Vahagn Hayrapetyan, Gohar Hovhannisyan, Kamarama, Nazan Öncel, Ayta Sözeri, Ertan Tekin, Arto Tunçboyacıyan, Tmbata Kharberd Özel Gereksinimli Çocuklar Evi Etnik Müzik Grubu Tsakhruk, Yerevan Saxophone Quartet, Wood Winds Project performanslarıyla yer aldı.

Ezhel’in geceye özel yaptığı “Mayrig” (Anne) isimli şarkısı da ilk kez törende yayınlandı. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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