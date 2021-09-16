Ermenistan, KGAÖ başkanlığını devraldı

Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) başkanlığını devraldı.

KGAÖ oturumunun ardından Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı KGAÖ başkanlığını üstlenmesinden dolayı ülkesi adına tebrik etti ve kendisine verimli çalışmalar diledi.

KGAÖ üyesi ülkeleri Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları Konseyleri ve KGAÖ Güvenlik Konseyi Sekreterler Komitesi’nin sonraki oturumlarının 2022’nin ilk yarısında Ermenistan’da yapılması planlanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI