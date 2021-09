Avrupa Birliği’nin özel temsilcisiden Yeraskh’a ziyaret

Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya özel temsilcisi Toivo Klaar Yerevan’dan Bakü’ye ayrılmadan önce Yeraskh bölgesini ziyaret etti.

Ziyareti hakkında Twitter’de paylaşımda bulunan Klaar şu ifadelere yer verdi: “2 gün yoğun temaslarda bulunduğum Ermenistan’a güzel ziyaretimiz sona eriyor. Yeraskh’a yaptığım ziyaret Ermenistan ve Azerbaycan’ın askeri mevzilerinin ne kadar yakın bulunduğu hakkında iyice bilgi veriyor. Müzakereler için daha iyi bir iklime katkıda bulunmak için sınırdaki gerilimi azaltmak önemlidir. Avrupa Birliği bunu desteklemeye hazır.”

Ending a good visit to 🇦🇲after two days of intensive meetings. A visit to Yeraskh gave a good impression of how close 🇦🇲and 🇦🇿military positions often are. It is important to reduce tensions on the border to contribute to a better climate for negotiations. 🇪🇺ready to support.

