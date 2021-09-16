Aşı karşıtı ABD’li ‘sağcı, dini fanatik’ radyocu Covid’den öldü

ABD’li ünlü radyocu Bob Enyart, Covid-19’a bağlı komplikasyonlardan öldü. Kendini ‘sağcı, dini fanatik’ olarak tanımlayan Enyart, aşı karşıtlığıyla biliniyordu.

Kendini ‘sağcı, dini fanatik’ olarak nitelendiren ABD’nin Colorado eyaletinden ünlü radyo sunucusu Bob Enyart’ın koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

62 yaşındaki Enyart hem Denver İncil Kilisesi’nde papaz olarak görev yapıyor hem de Bob Enyart Live’da radyo programı sunuculuğu yapıyordu. Pandemi sırasında aşırı aşı karşıtı duruşu ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Enyart programında ‘toplumsal gerilimi daha da artırmak ve çocuk katillerine baskı yapmak için’ aşı boykotu çağrısında bulunmuştu. Kişisel internet sitesinde de, “Bob ve Cheryl Enyart, Pfizer, Moderna ve Johnson aşılarını olmamaya yemin etti, çünkü firmaların da kabul ettiği gibi bu üç ürün kürtajla alınan bebeklerin hücreleri üzerinde test edildi” ifadelerine yer verilmişti.

KÜRTAJ KARŞITI HAREKETİN SÖZCÜSÜYDÜ

Enyart aynı zamanda kendini ‘kürtaj karşıtı hareketin fesih kanadı’ olarak tanımlayan American Right to Life grubunun 28 yıldır sözcülüğünü yapıyordu. Bu iddianın 1970’lerde kürtajla alınmış bir fetüsten gelen hücre hatlarının kullanılmasından kaynaklandığına inanılıyor. Tıp uzmanlarına göre orijinal hücrelerle bağlantı uzaktır. Bu, aşılar ve kanser tedavisi gibi birçok tıbbi prosedürde yaygın bir uygulamadır.

ABD’YE COVİD-19 DAVASI AÇMIŞTI

Kürtaj karşıtı olan Vatikan, Aralık 2020’de Covid aşısı olmanın ‘ahlaki olarak kabul edilebilir’ olduğunu söylemişti. Bob Enyart’ın eşi Cheryl Enyart da koronaya yakalandı fakat durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Hastalığa yakalandıkları ağustosta, oğulları Dominic Enyart’ın internette paylaşmasıyla duyulmuştu.

Ekim 2020’de Enyart, kilisesi aracılığıyla Covid kuralları nedeniyle devlete dava açmış ve dava ABD Bölge Mahkemesi’nin toplantı kısıtlamaları gibi diğer sosyal mesafe kurallarının yanı sıra dini törenlerde maske takılmasına ilişkin kuralın bir süreliğine askıya almasına sebep olmuştu.

Söz konusu karar verildiği zaman Enyart, “Federal bir mahkemenin Tanrı’nın kendisine, yaratıcımıza, hükümet müdahalesi olmadan ibadet etme hakkımızı tanımasına çok minnettarız” demişti.

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