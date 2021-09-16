Alman polisinden “sinagog saldırısı şüphesiyle” operasyon

Almanya’nın Hagen kentindeki sinagoga saldırı planladığı şüphesiyle dört kişi tutuklandı. Polis sinagogda yapılan aramada tehlikeli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki Hagen kentinde bir sinagoga saldırı hazırlığı şüphesiyle büyük bir polis operasyonu düzenlendi. Dortmund Emniyet Müdürlüğü, sinagoga saldırı hazırlığı içinde bulunduğundan şüphelenilen dört kişinin tutuklandığını bildirdi.

KRV İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bir gencin tutuklandığı kaydedildi. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul da Hagen’daki sinagoga yönelik “ciddi aşırılıkçı bir tehdit” bulunduğunu belirterek “polislerin bir saldırıyı muhtemelen önlediğini” kaydetti.

Saldırı tehlikesi nedeniyle dün gece polis alarma geçmiş ve sinagog etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Dortmund emniyeti, Çarşamba akşamı sinagogda yapılan incelemelerde tehlikeli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Spiegel: Yabancı istihbarat geldi

“Spiegel” dergisi daha önce yayımladığı haberde 16 yaşında bir Suriyelinin patlayıcı maddeyle sinagoga saldırı hazırlığı yaptığına dair yabancı bir ülkeden istihbarat geldiğini ve radikal İslamcı bir saldırı olasılığına karşı alarma geçildiğini bildirmişti. Polisin gencin evinde Çarşamba günü öğleden önce arama yaptığı ve “olası tehlike” nedeniyle akşamüstü sinagogun çevresini kordon altına aldığı kaydedildi.

Sinagogda Çarşamba akşamı, Yahudilerin en önemli bayramı olan Yom Kipur için ayin düzenlenmesi planlanıyordu. Saldırı kuşkusu nedeniyle ayin iptal edilmiş, cemaatten sinagoga gelmemesi istenmişti.

İki yıl önce Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde bir sinagoga Yom Kipur bayramında saldırı girişiminde bulunulmuş, sinagogun kapısını zorla açmayı başaramayan aşırı sağcı Alman saldırgan etraftakilere ateş açarak iki kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

dpa/BK,TY

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