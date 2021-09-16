67’nci yaşında Hrant Dink’e şarkı: Kuş Rüyası

Murat Mengirkaon, Hrant Dink’in 67’inci doğum gününde bestelediği “Kuş Rüyası” şarkısını yayınladı. Mengirkaon, “Hrant yağmurla buluşup, rüzgara arkadaş oldu. Ama hep bizim göğümüzde salınıyor” dedi.

Cihan Başakçıoğlu

İZMİR – 19 Ocak 2007’de katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink’in 67’inci doğum gününde yeni bir şarkı yayınlandı. Sözleri şair ve yazar İbrahim Karaca’ya ait olan şarkının bestesini müzisyen Murat Mengirkaon yaptı. Dijital platformlarda yer alan şarkının ismi ise “Kuş Rüyası”.

‘HRANT DİNK, İÇİMİZDE KAPANMAYAN YARALARDAN BİRİ’

Şiiri besteleyen müzisyen Murat Mengirkaon, eserin ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlattı:

“Hrant Dink, bizim içimizde kapanmayan yaralardan biri. Hep ismi hatırımıza geldiğinde yıl dönümlerinde canımızı acıtan bir hikâye aslında bu. Uzun yıllardan bu yana baktığımızda içinde bulunduğumuz coğrafya tam da Hrant’ın bahsettiği gibi bir iklime girdi. Savaşlarla, göçlerle, acılarla bu iklimde yaşıyoruz. Süreç hep hep aydınlarımızı, yazarlarımızı, değerlerimizi bize hatırlatıyor. Şair İbrahim Karaca ‘Şiir unutmamaktır’ diyor. Kuş rüyası şiirini gördüğümde çok etkilendim. Böyle bir sürecin ardından da bu şarkı ortaya çıktı.”

Murat Mengirkaon

‘HRANT DİNK, HEP BİZİM GÖĞÜMÜZDE SALINIYOR’

Vefat eden veya öldürülen kimi yazar ve aydınlar için onları sadece ölüm yıldönümlerinde değil, doğum günlerinde de anma kültürünün de yavaş yavaş oturduğunu söyleyen Mengirkaon, “Örneğin Nazım Hikmet de doğum günlerinde anılıyor. Hrant ile de böyle bir bağ kurmak istedik. Hrant’ımızı doğum gününde de anmak istedik. Şair İbrahim Karaca’nın Hrant Dink için yazdığı şiiri besteledim. Yurt içi ve yurt dışından birçok müzisyen arkadaşın imecesiyle şarkıyı hazırladık. Doğum günün kutlu olsun Ahparig…” diye konuştu.

Son olarak katledilen Dink’i saygıyla andığını söyleyen Mengirkaon, “Kaldırımın üzerinde yüzükoyun yattığı görüntü daha dün gibi belleğimde. Hrant Dink o uzlaşmacı, şefkatli, sevgi dolu haliyle öldürüldü. O gittiğinden bu yana coğrafyamız güvercin tedirginliğinin ne demek olduğunu defalarca kez gördü, hissetti. Hrant yağmurla buluşup, rüzgara arkadaş oldu. Ama hep bizim göğümüzde salınıyor…” dedi.

MENGİRKAON YAKLAŞIK 30 YILDIR MÜZİKLE UĞRAŞIYOR

Mengirkaon yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir müzikle uğraşıyor. Daha çok kolektif olarak gruplarla hareket eden Mengirkaon’un çeşitli müzisyen ve sanatçılarda da besteleri bulunuyor. 2012 yılında Tuğrul Keskin ile bir albüm yayınlayan Mengirkaon, müziğin internet ortamında daha çok yer alması ile birlikte dijital platformlarda bestelerini ve seslendirdiği şarkıları yayınlamaya devam ediyor.

Gazete Duvar