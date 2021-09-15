Son dakika! Sibil, “Aurora’nın Duası”nı savaşlarda yetim kalan çocuklara adadı

AA / Hilal Uştuk

Gelen son dakika haberine göre İstanbullu Ermeni sanatçı Sibil, savaşlarda yetim kalan çocuklara adadığı yeni şarkısı “Aurora’nın Duası”nı müzikseverlerle buluşturdu.

İstanbullu Ermeni sanatçı Sibil, savaşlarda yetim kalan çocuklara adadığı yeni şarkısı ” Aurora‘nın Duası”nı müzikseverlerle buluşturdu.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, sözleri ve bestesi Hasmik Hakhverdya’a ait eserin klibi YouTube’da yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sibil, esere ilişkin, “Çok dokunaklı fakat son derece yüce fikirli bu eser, tüm savaşlarda yetim kalmış masum çocuklar için Meryem Ana‘ya ithaf edilen bir duadır.” ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Hrant Movsisyan’ın üstlendiği klipte, 17 kişilik bir ekip görev yaptı. Artur Margaryan ve Armen Tovmasyan’ın rol aldığı klip, İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça ve Türkçe dil seçenekleri ile Sibil’in resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

Aranjörlüğünü Garen & Sevak Production’ın yaptığı eserin ses yönetmenliğini ise Hmayak Rostomyan gerçekleştirdi.

Müziğe Feriköy Surp Vartanants Korosu’nda başlayan sanatçının “Sibil” adını taşıyan ve tamamı Ermenice parçalardan oluşan ilk albümü, Cenk Taşkan, Mercan Dede ve Göksel Baktagir gibi tanınmış müzisyenlerin desteğiyle 2010’da piyasaya çıktı. “Ser” adını taşıyan ikinci albümü ise 2014’te yayımlandı.

Sibil, Türkiye ve Ermenistan arasında, müzik aracılığıyla kültürel bir köprü kurmayı amaçlayan “Melodilerin Uyumu” adlı projesinde Türk ve Ermeni müzisyenleri bir araya getirdi. Proje kapsamında 2015 yılında Erivan ve İstanbul’da iki konser gerçekleştirildi.

https://www.haberler.com/son-dakika-sibil-aurora-nin-duasi-ni-savaslarda-yetim-kalan-14396693-haberi/