Rus Barış gücü askerleri, Karabağ’da Askeran’ın Khramort köyündeki bir okulda barış dersi düzenledi

Rus barış gücü askerleri, Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Askeran bölgesindeki Khramort köyündeki bir okulda barış dersi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe barışı koruma birliklerinin insani mayın temizleme ve itfaiye hizmeti askerleri katıldı.

Barış güçleri, okuldaki 50’den fazla öğrenciye faaliyetlerini sundular.

Uzmanlar Rus istihkamcılarının modern ekipmanını tanıttılar, patlayıcılara karşı koruma sağlamak için tasarlanmış çok güçlü mayın temizleme birimi OVR-2 “Sokol” mayın dedektörlerini anlattılar.

Okul bahçesinde istihkamcılar çocuklara nasıl mayın aranacağını ve alanın nasıl temizlendiğini gösterdiler.

İtfaiyeciler ve diğer uzmanlar da yaptıkları çalışmaları anlattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/15/Rus-Barış-gücü-askerleri-Karabağ-Askeran/215430