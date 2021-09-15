Papa Françesko, Mültecilere ve Evsizlere Yakınlığını Dile Getirdi

Holy See basın bürosu müdürü Matteo Bruni tarafından yapılan açıklamaya göre, Papa Françesko, ‘Francesco’ adlı belgesel için Vatikan’daki VI. Paul Salonu’nda toplanan yaklaşık 100 mülteci ve evsizin yüzünü gülümsetti.

Gösterim, Laudato Si’ Vakfı ile filmin yönetmeni Evgeny Afineevsky tarafından organize edildi. Afineevsky, kendi ailesinin önce Rusya’dan İsrail’e, ardından da Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ettiğini belirtti.

Mülteciler İçin Papalık Tesellisi

Belgesel gösteriminin sonunda Papa Françesko, VI. Paul Salonu’na gelerek izleyicilerle konuştu. Papa’nın son haftalarda Afganistan’dan gelen 20 kişiye sevgi ve teselli sözleriyle hitap ettiği belirtildi. Afgan mülteciler arasında Sant’ Egidio Topluluğu’nun desteğiyle İtalya’ya gelen 14-20 yaşları arasındaki dört kardeş vardı. Kardeşler, ailelerini İran’daki mülteci kamplarında bırakmak zorunda kaldı. Dört kardeşten en büyüğü olan Bismillah, Papa Françesko tarafından memnuniyetle karşılanmanın, dinlenmenin ve anlaşılmanın önemini belirterek, Papa’nın varlığının gelecekle yüzleşmek için kendilerine umut verdiğini söyledi.

Papa Françesko, görüşmenin ardından Casa Santa Marta’ya döndü. (vaticannews)

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