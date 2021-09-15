Demre Sahil Yolu’nda turistler rahatça dolaşabilecek!

Dünyanın Noel Baba olarak bildiği Hristiyanlığın ilk azizlerinden olan St. Aziz Nikolaos Kilisesi ve mezarının bulundu Demre(Kale) de ilçeye gelen yerli ve yabancı turistin deniz kenarında gezebilmesi için Demre Sahil Yolu bitme noktasına geldi.

Abdurrahman Büyükkeskin

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Demre sahil bandı üzerinde yer alan Kömürlük Caddesi’nde başlattığı kaldırım çalışmasında sona gelindi. Antalya kültür, tarih, arkeolojik varlık turizmi ile inanç turizmi kapsamında dünyanın Noel Baba olarak bildiği Hristiyanlığın ilk azizlerinden olan St. Aziz Nikolaos Kilisesi ve mezarının bulundu Demre(Kale) de ilçeye gelen yerli ve yabancı turistin deniz kenarında gezebilmesi için Demre Sahil Yolu bitme noktasına geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin geçtiğimiz aylarda Demre’de gerçekleştirdiği inceleme sonrasında yapımına başlanan çalışmalar hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Demre’de yol, kaldırım ve altyapı alanlarında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Demre Kömürlük Caddesi’nde, Kaş-Demre karayolundan sahil bandını da kapsayacak şekilde yaklaşık 2 bin 200 metrekare uzunluğunda yürüyüş yolu yapılıyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU YOL

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kömürlük Caddesi’nde gerçekleştiği kaldırım çalışmasında 6 bin metrekare yaya kaldırımı ve yaklaşık 5 bin 100 metre bordür taşı kullanıldı. Kaldırım çalışmasında görme engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu yapıldı. Öte yandan sahil bandında yapılacak park çalışmasında 2 bin 600 metrekare parke ve bin metre bordür taşı döşenecek. Son aşamaya gelen çalışmalar sonrasında Demreli vatandaşlar güvenli ve konforlu bir yola kavuşacak



Kaynak: Demre Sahil Yolu’nda turistler rahatça dolaşabilecek!