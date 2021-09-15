Cizvit Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Cizvitler Kime Denir?

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İnternetten araştırılan ancak anlamı bilinmeyen kelimeler içerisinde cizvit gelmektedir. Özellikle farklı eserlerde ve yazılı kaynaklarda karşılaşılan bir kelimedir. Peki, cizvit ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? Cizvitler kime denir tüm detayları ile derledik.

Cizvit kelimesi Fransızca kökenli bir sözcük olarak öne çıkmaktadır. Dünya çapında belli bir anlamı olması ile beraber bu anlam üzerinden değerlendirilmektedir. Türkçede yer almayan ve kullanmayan bir kelime olduğunu da ifade etmek gerekmektedir.

Cizvit Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit cizvit kelimesinin Türkçe bir karşılığı bulunmaktadır. İsa Derneği adıyla bilinen bir Hristiyan Derneği üyesi olarak bu kurum öne çıkmaktadır. Günümüzde hala geçerli olan ve güncel olarak devam eden bir dernek olarak da bilinmektedir.

Cizvitler Kime Denir?

Cizvitler aynı zamanda İsa Cemiyeti olarak da bilinmektedir. Katolik kilisesinin erkek bir Tarikatı olarak ifade edilmektedir. Bu tarikat içerisinde olan kişilere ise cizvitler denmektedir. Hala yaygın ve geçerli olan önemli günümüz tarikatları içerisinde olduğunu söylemek gerekmektedir.

https://www.milliyet.com.tr/egitim/sozluk/cizvit-ne-demek-tdk-sozluk-anlami-nedir-cizvitler-kime-denir-6598220