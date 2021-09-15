Bizdeki Tarihçi-Bilimadamları

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BİZDE TARİHÇİ-BİLİMADAMI SİYASET YORUMU,

ELİN TARİHÇİSİ-BİLİMADAMI ARAŞTIRMA YAPAR

Sevgili okuyucular,

Ülkemize bir belâ haline gelen şu sözde Ermeni soykırımı yalanlarından ne zaman kurtulacağız acaba!.

Başlıkta da ifade ettiğim gibi bizim tarihçi, bilim adamları her güntelevizyon kanallarında gecenin geç vakitlerine kadar siyaset yorumları yaparken elin tarihçileri, bilim adamları araştırma peşinde koşarlar.Yapılan açıklamalara göre yabancı araştırmacılar bu sözde soykırım hakkında binlerce kitap yazmış, bizimkilerin yazdıkları kitap sayısı ise üç-beşi geçmemiş.

Siyasetçilerimizde bu konuda vurdum duymazlık içindeler. Ermenilere soykırımı yaptığımızı iddia eden Amerikanın milyonlarca kızılderiliye, Fransızların Cezayir’de milyona yakın Cezayirliye, Almanyanın milyona yakınYahudilere yaptıkları katliamları-soykırımını dile getirmezler.

Bu sözde Ermeni soykırımına bilindiği üzere bir de Asuri-Süryani ve Pontus Rum katliamları eklendi! Güya bir buçuk Ermeniye, 750 bin Asuri-Süryaniye ve binlerce Pontus Rum’una katliam yapmışız(!.)

Başta içimizdeki Ermeni yandaşları olmak üzere tarihçilerimiz ve bilim adamlarımız özellikle siyasilerimiz kimlerin katliam yaptıkları hakkında Ovanes Kaçaznuni’nin “Taşnak Partisinin Yapacağı Bir Şey Yok” adlı kitabı ile 28 Mart 1921 tarihli Amerikan Philadelphia Public Ledger isimli gazetede G.K. Streit’in röportajını bulup okumalılar.

Halbuki resmi kayıtlara göre o devirde Anadolu’da yaşayan Ermeni sayısı bir milyonun çok altında, Asuri-Süryasi sayısıda 50 bin civarında olduğu iddia ediliyor.Yukarıda da dedim ya bizim şu tarihçiler, bilimadamları, Ermeni yandaşları ve siyasiler televizyon kanallarında görünmek veya bir yerlere yaranmak için boy göstermeye çalışmaktan her halde araştırmaya fırsat bulamıyorlar.

Uyanalım beyler uyanalım! Bizde Anadolu’da Ermeniler, Kıbrıs’ta Rumlar tarafından tarafından katledilen Türkler için neden soykırım anıtı dikmeyelim..

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TÜRKİYE‘DEN TÜRKLER Mİ GİTSİN…

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımına göre, Suriyelileri Anadolu’dan göndermek yerine Türklerin Orta Asya’ya geri dönmesini önermiş.Mustafa Şen bunu şöyle açıklıyor; ” Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek

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TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?

AKP iktidarı devamlı 2023 tarihinden bahsediyor. Sürprizler olacağı söyleniyor ve halkımız da 2023’de gerçekten ne olacak diye de merak ediyor. Bazıları 2023 de Başkentin Ankara’dan İstanbul’a taşınacağını söylüyor. Bu arada İstanbul’da büyük bir imar hareketinin olduğu da dikkatten kaçmıyor.Yani İstanbul’un modern bir Başkent olmasına çalışılıyor deniliyor. İnşaallah bunun da bir dedi-kodu’dan ibaret olmasını diliyoruz.

Bu arada Türklük, Türk milliyetçiliği ayaklar altına alınıyor, And’ımız ve Nutuk yasaklanıyor. Çağdaş, laik cumhuriyet karşılığı yapılırken, ülkeyi işgalden kurtaran ve çağdaş, laik cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk’e de saldırılar devam ederken gerici Arap kıyafetlerine (sarıklı, entarili, şalvarlı, cübbeli) bürünmüş cemaat-tarikat mensubu şeyhler, hocalar-imamlar korkusuzca “Şeriat!” diye haykırabiliyorlar.

Bu arada ihanetler çoğalırken Kurtuluş Savası sırasında emperyalist güçlerle birlik olup bu savaşa karşı çıkan hainler de kahramanlaştırılıyor!

Yazımı değerli, saygın dinadamı-İlahiyatçı Diyanet İşleri eski BaşkanıProf. Bardakoğlu’nun şu sözleri ile sonlandırıyorum; ” Şu anda yaşadığımız dinin müslümanlıkla ilgisi ve alâkası yoktur.Müslümanlar Şeyhlere veya siyasi liderlere tapan putperest oldular.“

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ŞU SAÇ-SAKAL, GERİCİ ARAP KIYAFETLERİ

PİSLİĞİNE DE SON VERMELİYİZ

Sevgili okuyucular,

Dikkat ederseniz çağdaşlık yolunda ilerlememiz gereken ülkemizde çok yazık ki, gençlerimiz hatta yetişkinler arasında saç-sakal uzatma ve batılı sokak gençlerinin müzikleri moda oldu ve kendi türkülerimiz, şarkılarımız unutulmaya başladı. Sadece bunlar mı? Hayır.Gerici arap sevdalısı cemaatçı-tarikatçı hocaların-imamların, şeyhlerin ve bunların müritlerinin sanki islamın üniformasıymış gibi sırtlarındaki cübbeyle, başlarındaki sarıkla, kıçlarındaki şalvarla, ayaklarındaki terliklerle ve göbeklerine kadar uzayan sakallarıyla ortalıkta dolaşmaları Kılık-Kıyafet Yasası’na göre suç sayıldığı halde yetkililerin ilgisiz ve sessiz kalmaları da dikkat çekiyor.

Tanrı bizi korusun. Amin.

Yazımı değerli, saygın dinadamı-İlahiyatçı Diyanet İşleri eski başkanı Prof. Bardakoğlu’nun şu sözleri ile sonlandırıyorum; ” Şu anda yaşadığımız dinin müslümanlıkla ilgisi ve alâkası yoktur. Müslümanlar Şeyhlere veya siyasi liderlere tapan putperest oldular.“

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SEVDİĞİM SÖZCÜK; Öyle bir devir gelecek ki; mal cimrilerin, silah korkakların, kalem cahillerin elinde olacak.” Hz.Ali

Hulusi ŞENEL / hulusisenel@yahoo.com

https://www.haberhurriyeti.com/makale/7789468/hulusi-senel/bizdeki-tarihci-bilimadamlari