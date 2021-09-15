BB Erzurumsporlu taraftarlar TFF’yi Ermeni Zulmüne benzetti

Ümraniye maçının orta saha hakemi Koray Gençerler’e taraftar ateş püskürdü. Penaltısı verilmeyen BB Erzurumspor maçı 2-0 kaybederken yanlı yönetimi ile hakem Gençerler maçı Ümraniyespor lehine çevirmeyi başardı.
Ümraniye maçının orta saha hakemi Koray Gençerler’e taraftar ateş püskürdü. Penaltısı verilmeyen BB Erzurumspor maçı 2-0 kaybederken yanlı yönetimi ile hakem Gençerler maçı Ümraniyespor lehine çevirmeyi başardı.
Twitter ve sosyal medyada Gençerler ve TFF aleyhine onbinlerce mesaj yayınlandı. #DerdinizNe hasthagi ile TFF yi soru yağmuruna tutan taraftarların mesajlarının bir kısmı şöyle
DaDaŞiSTaN
@Ckoknar
· 37d
#DerdinizNe
Erzurum’un tarih boyunca uğradığı zulümler:
1 – Ruslar
2- Ermeniler
3 – @TFF_Org
Ahmet Dal
@ahmetdal
·
Sakin kalalım diyoruz, kurumlara saygımızı yitirmeyelim diyoruz, güvenelim, inanalım diyoruz ama artık yetti, bitti.. Tükendik, tükettiniz.. Erzurum şehriyle insanıyla #DerdinizNe?
http://erzurummedya.com/haber-bb-erzurumsporlu-taraftarlar-tff-yi-ermeni-zulmune-benzetti-12461.html
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