Yunanistan’ın ünlü isimlerinden ‘geleneksel olmayan ilişkileri dayatmama’ çağrısı

Yunanistan’ın ünlü isimleri, topluma geleneksel olmayan ilişkileri dayatmaya son verilmesini talep etti.

Yunan medyasının haberine göre, aralarında bilim insanları, iş adamları, emekli askerler, eski yetkililer, diplomatlar ve sanatçılar, heteroseksüeller ve eşcinseller arasındaki ‘Ulusal Eşitlik Stratejisi’ne karşı çıktı ve okullardaki cinsel eğitimle ilgili endişelerini dile getirdi.

Haberde, 160 ünlü simanın, Yunanistan’ın, Türkiye kaynaklı devam eden ve yoğunlaşan asimetrik tehditler sonucu yaşadığı varoluşsal krizle birlikte eğitim kurumlarının ve değerlerinin krizle ilgili mektubu imzaladığı aktarıldı.

Mektupta, “Ülkemiz ciddi bir demografik sorunla karşı karşıya ve her şeyden önce Yunan ailesini güçlendirmeye ve doğum oranını artırmaya özen göstermeliyiz. Ancak bunun yerine toplum eğilimlerine, ulusal törelere ve uzun zamandır Yunan medeniyetinin devam etmesinin, hayatta kalmasının ve geleceğinin temelini oluşturan geleneklere aykırı olan tartışmalı ve saldırgan meşruiyet adına yasama girişimlerinin ilan edildiğini ve desteklendiğini endişeyle izlemek zorunda kalıyoruz” ifadesine yer verildi.

“Toplumun eşcinsel tercihleri kabul etmesinin, bir siyaset ya da eğitim meselesi değil, bireyin ‘özgür iradesinin’ sonucu” olduğunu kaydeden ünlüler, böyle bir politikanın aile ve toplum için sonuçlarının ne olacağını sordu.

Sputnik Türkiye