Türkiye-Azerbaycan ortaklığı Yunan medyasını tutuşturdu: Alarm zilleri çalıyor!

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Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı başlayan ve her geçen gün gelişen Azerbaycan Türkiye ortaklığı Yunanistan’ın eteklerini tutuşturdu. Özellikle Doğu Akdeniz’de Türkiye korkusundan ne yapacağını şaşıran Yunanistan’da basın Ankara-Bakü hattındaki gelişmelerin kendileri için ‘alarm zillerini artık çalması gerektiğini’ yazdı.

Son dönemde Türkiye ile yarışabilmek için devasa askeri borçların altına giren Yunanistan’da yeni bir panik dalgası baş gösterdi. Yunan basını, Atina’nın dikkatini bir an evvel buraya çevirmesi gerektiğini yazdı..

https://www.takvim.com.tr/galeri/dunya/turkiye-azerbaycan-ortakligi-yunan-medyasini-tutusturdu-alarm-zilleri-caliyor