Rusya, Ermenistan’ın tanınan sınırlarını kendi sınırları gibi koruyacak

Her iki ülkenin de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) üyesi olduğu için Rusya, Ermenistan’ın tanınan sınırlarını kendi sınırları gibi korumaya hazır.

Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve Rusya Egemenliğini Koruma ve Rusya’nın İçişlerine Müdahaleyi önleme Komitesi Başkanı Andrey Klimov böyle bir açıklamada bulundu.

Klimov’u, Türkiye’nin Dağlık Karabağ konusunda oldukça aktif rolünü de sordular.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus devlet yetkilisi şu ifadelere yer verdi:

“Siz KGAÖ’dasınız, biz KGAÖ’dayız. Ermenistan’ın kabul edilen ve tanınan sınırlarını kendi sınırlarımız gibi koruyacağız. Askeri doktrinimiz de kendimizi ve müttefiklerimizi savunarak herkese karşı durabilmemiz için tasarlandı. Tüm bunları bilmesi gereken herkes biliyor zaten.”

Andrey Klimov daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

“Tabii ki bu tür durumlarla ilgileniyoruz. İşi iyi bilen uzmanlarımız var. Ama söylediklerimin belirleyici olduğunu düşünüyorum ve kimseye bu sözlerin doğruluğunun kontrol etmesini tavsiye etmem. Bence Ankara’daki ortaklarımız da bunu anlıyor.”

Klimov’a göre Moskova’nın zaten var olan sorunları çoğaltmak istemeyeceği de ayrı bir konu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/14/Ermenistan-Rusya-sınırlar/215305