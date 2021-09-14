Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Osmaneli’nde

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Osmaneli’ne gelerek konak, cami, kilise ve İçmeler Tesisini gezdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geziye ilişkin, “Osmaneli tarihi konakları, camileri, kilisesi, köprüleri, kale ve gözetleme kuleleri, sarnıçları,su kanalları, tarihi yolları, höyükleri, tümülüsleri, nekropolleri gibi bir çok tarihi ve kültürel varlıkları ile turizmde yükselen değer. Bu değeri ilçemize ekonomik katkı sağlayacak çizgiye çekmek için her olanağı değerlendiriyoruz.” dedi.

Söğüt 740.Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri için Bilecik’e gelen üç dönem İstanbul Beyoğlu’nda belediye başkanlığı yapmış ve özelliklede tarihi evleri ve eserleri örnek projelerle ayağa kaldırmış, şu an Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olan Ahmet Misbah Demircan Osmaneli’nde ağırlandı.

Bakan Yardımcısı Demircan, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerine uğrayarak, tesisler hakkında Başkan Münür Şahin ve İl Kültür MüdürüSerkan Bircan’dan bilgi aldı.

Tesisleri çok beğenen Demircan, tesislerin daha da büyütülmesi için önerilerde bulundu.

Osmaneli’ne uğrayan Bakan Yardımcısı Demircan’a AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş,yönetim kurulu üyeleri ve İl Kültür Müdürü Serkan Bircan eşlik etti.

Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret eden Demircan’a Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Demircan, restorasyonu tamamlanmış olan konakları ziyaret etti. Bakanlığın destekleri ile devam eden kütüphane ve kütüphane kafe ve restorasyonu yapılacak Aya Yorgi Kilisesi’ni ziyaret etti. Demircan, Kültür merkezi ve açık müze olarak hizmet görecek kilisenin restorasyonuna destek sözü verdi.

Belediye Başkanı Münür Şahin ve İlçe Başkanı Şaban Güdem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a ilçeye ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti.

http://www.yarin11.com/bilecik/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-demircan-osmanelinde-h19457.html