Kiliselere saldırı düzenleyebilirler

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Mehmetçiğin karşısında çaresiz kalan terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye’de Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgeler ile kiliselere saldırılar düzenleyip suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladığı öğrenildi.

SELÇUK BÖKE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonları sonucu bitme noktasına gelen terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de huzur ve güveni bozmaya yönelik saldırılarını artırırken, bölgede yeni kirli planlar arayışında olduğu ortaya çıktı.

Eli kanlı teröristlerin, iç savaş öncesi ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Suriye’deki Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgeler ile kiliselere top ve havan saldırıları düzenleyerek suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladıkları öğrenildi.

DERTLERİ TÜRKİYE’Yİ KARALAMAK

Yapılacak atışlarla saldırı noktalarındaki Hristiyan sivillere ve kilise benzeri ibadethanelere kasıtlı olarak zarar vermek isteyen örgütün, yazılı ve sosyal medyayı da kullanarak Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakmayı amaçladığı bildirildi.

HRİSTİYANLAR DA BASKIDAN KAÇIYOR

Öte yandan bölgedeki kaynaklarca, Suriye’de iç savaştan önce sayıları 2 milyonu aşan Hristiyan nüfusun, Şam rejim ve PKK/YPG terör örgütünün uyguladığı şiddet nedeniyle 677 bin civarına düştüğü ifade edildi.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/803133.aspx