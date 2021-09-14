İslam düşmanı papaz: Müslümanlardan alışveriş yapmayın!

​Hindistan’ın Kerala eyaletindeki bir kilise papazının, Hıristiyanlara hitabında İslam düşmanlığını körükleyen ifadeler sarf etmesi tepki çekti.

Kerala’nın Kuravilangad şehrindeki bir kilisenin papazı olan Joseph Callarangatt, geçtiğimiz günlerde bir pazar ayininde Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulundu.

Callarangatt, kilise müdavimlerine hitaben, “Müslümanlardan gıda alınmaması ve Müslüman bir şoförün kullandığı araçlara binilmemesini” isteyerek İslam düşmanlığını körükledi.

Papaz Callarangatt, bu çağrısına destek bulabilmek için, “Müslümanların, Hıristiyanları uyuşturucuya alıştırdığı” yalanını uydurdu.

Papazın bu nefret söylemleri nedeniyle bazı rahibeler tepki amaçlı ayini terk etti.

Papaz Callarangatt’ın daha önce de ayinlerinde İslam düşmanlığını körükleyen açıklamalarda bulunduğu, bu nedenle Müslümanlara karşı nefrette artışın olduğu ifade edildi. (İLKHA)

https://dogruhaber.com.tr/haber/779314-islam-dusmani-papaz-muslumanlardan-alisveris-yapmayin/