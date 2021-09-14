Hakkari’deki kiliseyi temizleyip ibadet ettiler

Hakkari’de bir grup gezgin, Doğu Süryanilerince 13 Eylül’de kutlanan “Kutsal Haçın Yüceltilmesi Bayramı” ve “Aziz Mar Sava’yı Anma Günü” dolayısıyla kilisede dua etti, mum yakıp kurban kestirdi.

Ailesi Avusturalya’da yaşayan Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nicholas Al-Jeloo, Almanya’da yaşayan İsa Yalın, İngiliz arkeolog Alexander Ednmons ve gruba rehberlik eden Burak Uğur, Hakkari’nin Geçimli köyündeki Doğu Süryani Kiliselerinden biri olan Mersava Kilisesinde incelemelerde bulundu.

Köy sakinleri ile sohbet eden gruptakiler, Al-Jeloo’nun girişimiyle temizlenen Mar Sava Kilisesini gezerek, mum yakıp dua etti, ardından kurban kestirdi.

Duaların ardından kilisede açıklama yapan Al-Jeloo, atalarının Hakkâri’den göç etiğini kendisinin sürekli bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

2014’te köy sakinlerinden Remzi Ölmez ile tanışan Al-Jeloo bu sene kilisenin temizlenmesi için bir çalışma yaptığını belirtti ve Doğu Süryanileri için önemli bir gün olan 13 Eylül’de Mar Sava Kilisesi’nde mabet yapmanın mutluluğunu içinde olduğunu söyledi.

13 Eylül tarihinin Doğu Kilisesinin takviminde hem haç bayramı hem de bazı yerlerde Azizleri anma günü olduğunu belirten Al-Jeloo 107 yıl sonra Hakkâri’deki bir kilise böyle bir merasimin yapılmasının kendileri için sevindirici olduğunu belirtti.

Almanya’da yaşayan Asuri İsa Yalın da her şeyden önce kiliseyi temizleyen Remzi Ölmez’e teşekkür etti.

Yalın, “Bugün Marsava günüdür. Kilisede biraz namaz kıldık, dua ettik. Milletimiz bundan yıllar önce göç edip gitti. Bir kısmı 60 -70 yıl önce bir kısmı da 107 yıl önce gitti. Bundan 107 yıldır burada ibadet edilmiyordu. Hakkari halkına selam ve saygılarımızı iletiyorum. İnşallah diğer kiliseleri de yapıp temizleyeceğiz. Halkımız buraları çok özlüyor. İnşallah halkımız diasporada, Avrupa’dan Amerika’dan buraya gelir. Bir Süryani olarak bu durum nedeniyle keyfim yerindedir” diye konuştu.

10 yıldır Nicholas Al-Jeloo’yu tanıdığını anlatan Remzi Ölmez de “Daha önce kiliseye gelirdi bakardık durumu hakikaten iyi değildi. Burası kervanların geçiş yoluydu. Gelen gidenler hayvanlarını buraya koyardı. Yani kilise kullanılamayacak durumdaydı. Biz de Nicholas ile bir proje düşündük. Temizleyip yapmaya karar verdik. Sonuçta burası eskiden bir ibadet yeriydi. Yani cami ile kilisenin bir farkı yok. İşçi tutup temizledik. Biz temizledik. İsteğimiz buraya ziyaretçi gelmesidir” ifadelerini kullandı.

Rehber Burak Uğur da antik bölgelerin Zap Vadisinin küçük bir köyü olan Geçimli (Rındık) köyünde bulunduklarını belirterek Dere Marsava kilisesinde inceleme yapmak isteyen gruba rehberlik ettiğini belirtti.

Yaklaşık 1 asırdır burada herhangi bir dini ritüel yapılmadığını anımsatan Uğur, Marsava kilisesinin ibadet edilebilir durumda olmasının Hakkari turizmine ciddi bir katkı sunacağını söyledi.

Asuriler üzerine çalışmaları bulunan İngiliz arkeolog Alexander Ednmons ise eski döneme dair yazılar okuduğunu ve arkeolojik kazılara katıldığını söyledi.

Eski şehirler üzerinde araştırmalar da yaptığını anlatan Ednmons Hakkari’nin araştırması için çok çok önemli olduğunu belirterek, “Hakkari İran ve Irak sınırında yer alan çok önemli bir şehirdir. Çok önemli krallıkların bulunurdu bu bölgede. Asuriler ve Urartular. Hakkari bu iki krallığın hüküm sürdüğü bir bölgedir. Çok fazla araştırma yapılmamış Ama Hakkari Stelleri bize ipucu veriyor. Yeni araştırmalar lazım. Yeni projeler var. Üniversitelerden bilgiler alacağız. 5 -10 sene içinde Hakkari ile ilgili çok çok yeni şeyler öğreneceğiz” diye konuştu.

http://www.hakkariobjektifhaber.com/hakkarideki-kiliseyi-temizleyip-ibadet-ettiler-34317h.htm