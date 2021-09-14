Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan, Yerevan-Kapan M2 karayolunun Vorotan kısmında insan haklarını ihlal ediyor

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Ermenistan’ın Syunik idare bölgesine bağlı Vorotan köyünden geçen karayolunda Azerbaycanlı silahlı askerlerin konuşandırılması tamamen hukuksuz olduğunu ve derhal çıkarılması gerektiğini açıkladı.



Ombudsman ofisinin topladığı belgelere göre 9 Eylül 2021 yılında Azerbaycan polis kontröl noktasının kurulduğu Yerevan-Kapan M2 karayolunun Vorotan kısmında çok sayıda insan hakları ihlal edildi.



Ermenistan Ombudsmanı Tatoyan özellikle şu ihlallere dikkat çekti:

1. Azerbaycan kontröl noktasının kurulduktan sonra yolun bu kısımında 10 kamera yerleştirildiği belirlendi. 10 kameradan 8’i başta sivil nüfus olmak üzere trafik katılımcılarının hareketini farklı yönlerden izliyor. Tüm arabaların plakaları, yolcu sayısı, yolcuların ve sürücülerin yüzleri kameralarla net bir şekilde kaydedilmektedir.



Böylece, insanların kişisel verileri, bu verilerin uluslararası koruma kurallarını ağır bir şekilde ihlal ederek, yasa dışı bir şekilde toplanmaktadır.



2. Konröl noktasında 4 maskeli asker bulunmakta. Söz konusu karayolunun birbirine yerleşim yerlerini bağladığı, çoğunlukla sivil halkın tarafından kullanıldığı için bu durum tamamen kabul edilemez. Azerbaycanlı askerlerin maskeli olması, onların yasadışı eylemlerin olasılığı gibi cezasız kalma ihtimalini artırmaktadır.



3. Azerbaycan kontröl noktasının hemen yanında yol barikatlar da kurulmuş. Bundan dışı Azerbaycanlı askerler bu yoldan yasal olarak geçen İran plakalı tırlarını yasal dayanak olmaksızın durdurup sürücülerin belgeleri ve ödeme yapmalarını talep ediyorlar.



Alınan bir çok ihbare göre, Azerbaycan silahlı kuvvetleri İranlı sürücülere kendilerini Ermeni olarak tanıtıyor.

4. Azerbaycan makamları, silahlı askerlerinin konuşlandığı, hemen yanında barikatlar ile kameraların bulunduğu bina ile arazisini hukuksuzca ve ihlalerle ele geçirdi. Vorotan köyüne bağlı binanın tapusu Ermenistan vatandaşına Ermenistan makamlarınca verilmiş, Azerbaycan ise bu araziyi savaşın hemen sonra şiddet kullanarak ve Ermeni vatandaşını tehdit ederek ele geçirmişti.

“Böylece, Azerbaycan silahlı görevlilerinin söz konusu bütün işlemler insan hakları ihlallere neden oluyor” diyen Ermenistan ombudsmanı, sıralanan nedenlerden ötürü Azerbaycan polis noktasının, barikatların, kameraların ve silahlı askerlerin derhal çıkarlıması gerektiğini vurguladı.



Ombudsman Tatoyan söz konusu durum hakkında BM, AGİT, AP gibi uluslararası teşkilatlarını bilgilendirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/14/Ermenistan-Ombudsmanı-Azerbaycan/215338