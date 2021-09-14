Alevilere yönelik nefret söylemi Varlık Yayınevi’ne ait kitapta da var!

PİRHA-Alevilere yönelik bir nefret söylemi de Varlık Yayınevi tarafından basılan Bertrand Russell’a ait “Why i am not a Christian” adlı kitapla ortaya çıktı. Çevirmen Ender Gürol’un “ensest” sözcüğünü Türkçe’ye “Kızılbaş” olarak çevirdiği görüldü.

Bazı yayınevlerinin çeviri kitaplarından Alevilere yönelik nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi. Varlık Yayınevi’nin, Bertrand Russell’a ait “why i am not a christian” adlı kitabının Türkçe çevirisinde nefret söylemine rastlandı.

Çevirisi Ender Gürol tarafından yapılan ve 1966 yılında basılan “Neden Hristiyan değilim” isimli kitapta “ensest” kelimesi Türkçeye “Kızılbaş” olarak çevrildi. Kitabın 1996’da yenilenen baskısında ise “Kızılbaş” yerine “Alevi” isminin kullanıldığı görüldü.

Benzer bir nefret söylemine Fatih Özgüven’in çevirisini yaptığı Vladimir Nabokov’un “Lolita” romanında rastlandı. Kamuoyunda büyük tepkiye sebep olan duruma ilişkin Can Yayınları da henüz bir açıklama yapmadı.

PİRHA/ ANKARA

https://www.pirha.net/alevilere-yonelik-nefret-soylemi-varlik-yayinevine-ait-kitapta-da-var-287715.html/14/09/2021/