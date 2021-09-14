15 Eylül hangi burç ve burcu ne? 15 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

“Astroloji bilimi sürekli kendini geliştirmektedir. Bunun sebebi insanların bu bilime oldukça ilgi göstermesinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar doğum tarihlerine göre burçlarını öğrenebilirler. 15 Eylül hangi burç ve burcu ne? 15 Eylül tarihte bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.”
15 Eylül tarihinde doğan kişiler Başak burcunun özelliklerini göstermektedir. Başak burçları titiz olmaları ile bilinseler de zeki olmaları da önemli özellikleri arasında yer almaktadır. 15 Eylül doğumlu kişiler çeşitli kaynaklardan ve internet üzerinden burçları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.
15 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?
Bir kimsenin güneş burcunu öğrenmek için doğum tarihini öğrenmek yeterli olmaktadır. İnsanların burçları kişilikleri hakkında pek çok bilgi vermektedir. 15 Eylül tarihinde doğan kişiler Başak burcunun özelliklerini göstermektedir. Oldukça detaycı kişilerdir. Ayrıntılar onlar için oldukça önemlidir. İlişkilerinde genellikle mesafeli davranmaktadırlar. Tembellik başak burçlarına göre değildir. Her zaman hareket halinde olmayı tercih etmektedirler.
15 Eylül Yükseleni Nedir?
15 Eylül tarihinde doğan kişilerin Güneş burcu başaktır. Ancak yükselen burçları farklılık gösterebilmektedir. Yükselen burçlarını öğrenmek için insanların hangi saatte doğduklarını bilmesi gerekir. 15 Eylül tarihinde doğan kişilerin yükseleni şu şekildedir;
00:00 ile 00:30 Yengeç
01:00 ile 03:00 Aslan
03:30 ile 06:00 Başak
06:30 ile 08:30 Terazi
09:00 ile 11:30 Akrep
12:00 ile 14:00 Yay
14:30 ile 16:00 Oğlak
16:30 ile 17:00 Kova
17:30 ile 18:00 Balık
18:30 ile 19:00 Koç
19:30 ile 20:00 Boğa
20:30 ile 22:00 İkizler
22:30 ile 23:30 Yengeç olmaktadır.
15 Eylülde Doğanların Özellikleri
15 Eylül doğumlu başak burçlarının mizah anlayışı oldukça gelişmiştir. Bazı zamanlar çevreleri tarafından sığ görülebilirler. Genellikle analitik ve gözlemci yapıları ile dikkat çekmektedirler. Dürüst ve sadakatli insanlardır.
Empatik insanlardır. İyimser ve sezgisel özellik gösterirler. Başkaları ile uyum içinde yaşayabilirler. Hayata karşı olumlu bir yapıları bulunur. Yaptığı işlerde en iyisini yapmak için elinden geleni yapmaktadır.
Bazı zamanlar karamsar olabilmektedirler. Temkinli bir yapıları vardır. Girişimci ve yaratıcıdırlar. Duygusal bir yapıları vardır. Çevrelerinde bulunan insanlara son derece önem vermektedirler. Evcimen bir kişilikleri vardır. Hobilerine zaman ayırmayı severler. Tartışma içerisine girmekten hoşlanmazlar. Oldukça titiz insanlardır. Bu titizlikleri diğer insanlar tarafından hoş karşılanmayabilir.
15 Eylülde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler
1994 Luis MAgo – Venezuellalı Futbolcu
1956 George Howard – Amerikalı Müzisyen
1969 Kurthan Yılmaz – Türk Futbolcu
1946 Tommy Lee Jones – Amerikalı oyuncu ve yönetmen
1954 Hrant Dink – Ermeni asıllı Türk gazeteci
1254 Marco Polo – İtalyan Seyyah
601 Ali Bin Ebu Talib – 4. İslam Halifesi
1901 Kemalettin Kamu – Türk şair
1914 Orhan Kemal – Türk Yazar
1926 Antonio Carrizo – Arjantinli Sunucu
1926 Shohei Imamura – Japon Yönetmen
https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/15-eylul-hangi-burc-ve-burcu-ne-15-eylul-tarihde-bugun-dogan-turk-ile-yabanci-unluler-yukseleni-ve-ozellikleri-41894331
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