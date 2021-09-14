15 Eylül hangi burç ve burcu ne? 15 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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“Astroloji bilimi sürekli kendini geliştirmektedir. Bunun sebebi insanların bu bilime oldukça ilgi göstermesinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar doğum tarihlerine göre burçlarını öğrenebilirler. 15 Eylül hangi burç ve burcu ne? 15 Eylül tarihte bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.”

15 Eylül tarihinde doğan kişiler Başak burcunun özelliklerini göstermektedir. Başak burçları titiz olmaları ile bilinseler de zeki olmaları da önemli özellikleri arasında yer almaktadır. 15 Eylül doğumlu kişiler çeşitli kaynaklardan ve internet üzerinden burçları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

15 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

Bir kimsenin güneş burcunu öğrenmek için doğum tarihini öğrenmek yeterli olmaktadır. İnsanların burçları kişilikleri hakkında pek çok bilgi vermektedir. 15 Eylül tarihinde doğan kişiler Başak burcunun özelliklerini göstermektedir. Oldukça detaycı kişilerdir. Ayrıntılar onlar için oldukça önemlidir. İlişkilerinde genellikle mesafeli davranmaktadırlar. Tembellik başak burçlarına göre değildir. Her zaman hareket halinde olmayı tercih etmektedirler.

15 Eylül Yükseleni Nedir?

15 Eylül tarihinde doğan kişilerin Güneş burcu başaktır. Ancak yükselen burçları farklılık gösterebilmektedir. Yükselen burçlarını öğrenmek için insanların hangi saatte doğduklarını bilmesi gerekir. 15 Eylül tarihinde doğan kişilerin yükseleni şu şekildedir;

00:00 ile 00:30 Yengeç

01:00 ile 03:00 Aslan

03:30 ile 06:00 Başak

06:30 ile 08:30 Terazi

09:00 ile 11:30 Akrep

12:00 ile 14:00 Yay

14:30 ile 16:00 Oğlak

16:30 ile 17:00 Kova

17:30 ile 18:00 Balık

18:30 ile 19:00 Koç

19:30 ile 20:00 Boğa

20:30 ile 22:00 İkizler

22:30 ile 23:30 Yengeç olmaktadır.

15 Eylülde Doğanların Özellikleri

15 Eylül doğumlu başak burçlarının mizah anlayışı oldukça gelişmiştir. Bazı zamanlar çevreleri tarafından sığ görülebilirler. Genellikle analitik ve gözlemci yapıları ile dikkat çekmektedirler. Dürüst ve sadakatli insanlardır.

Empatik insanlardır. İyimser ve sezgisel özellik gösterirler. Başkaları ile uyum içinde yaşayabilirler. Hayata karşı olumlu bir yapıları bulunur. Yaptığı işlerde en iyisini yapmak için elinden geleni yapmaktadır.

Bazı zamanlar karamsar olabilmektedirler. Temkinli bir yapıları vardır. Girişimci ve yaratıcıdırlar. Duygusal bir yapıları vardır. Çevrelerinde bulunan insanlara son derece önem vermektedirler. Evcimen bir kişilikleri vardır. Hobilerine zaman ayırmayı severler. Tartışma içerisine girmekten hoşlanmazlar. Oldukça titiz insanlardır. Bu titizlikleri diğer insanlar tarafından hoş karşılanmayabilir.

15 Eylülde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1994 Luis MAgo – Venezuellalı Futbolcu

1956 George Howard – Amerikalı Müzisyen

1969 Kurthan Yılmaz – Türk Futbolcu

1946 Tommy Lee Jones – Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1954 Hrant Dink – Ermeni asıllı Türk gazeteci

1254 Marco Polo – İtalyan Seyyah

601 Ali Bin Ebu Talib – 4. İslam Halifesi

1901 Kemalettin Kamu – Türk şair

1914 Orhan Kemal – Türk Yazar

1926 Antonio Carrizo – Arjantinli Sunucu

1926 Shohei Imamura – Japon Yönetmen

https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/15-eylul-hangi-burc-ve-burcu-ne-15-eylul-tarihde-bugun-dogan-turk-ile-yabanci-unluler-yukseleni-ve-ozellikleri-41894331