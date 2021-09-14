14 Eylül’de Kutsal Haç’ın Yükselişi Bayramı kutlanıyor

Albena Bezovska

Ortodoks Hristiyanlığı, 14 Eylül’de Kutsal Haç’ın Yükselişi Bayramını kutluyor.

Hazreti İsa’nın Çarmıha gerildiği Kutsal Haç’a adanarak bu yortu, Hazreti İsa’in acı, günah ve korku üzerindeki zaferine saygının bir ifadesidir.

Ortodoks Hristiyanlığı, Büyük Perhiz’in üçüncü Pazarı, Kutsal Cuma, 1 Ağustos ve 14 Ağustos olmak üzere, yılda dört kez Kutsal Haç’ın Yükselişi Bayramı kutluyor.

Diğer yortulara nazaran, Kutsal Haç’ın Yükselişi Yortusunun Kilise takvimine yerleşmesinde üç tarihî olay katkıda bulunuyor:

Kutsal Haçı’nın, İmparator Büyük Konstantin’e görünmesi, Kutsal Haçı’nın Golgota’da bulunması ve Perslerden geri alınması.

Efsaneye göre, İmparator Büyük Konstandinos’un annesi Azize Elena tarafından bulundu. Golgota’da bulunanlardan hangisinin Kutsal Haçı olduğu mucize eseri anlaşıldığında Azize Elena gözyaşları içinde Haç’a tapındı ve onu Kudüs Episkoposu Makarios’a teslim etti.

Kutsal Haç’ın Yükselişi Bayramı hazırlıkları 13 Eylül’de başlıyor ve birçok insan Orta Rodoplarda bulunan “Krıstova gora” (Haç Ormanı) mevkiine akın ediyor.

Efsane, Haç gecesinde Tanrı’nın yeryüzüne indiği ve dualarda her türlü içten arzuyu yerine getirdiğini anlatır, halk da buna inanır. Orta Rodoplarda kutsal olduğuna inanılan “Krıstova gora” mevkii son yıllarda büyük ilgiye layık. Binlerce kişi , Yaşam Haçı parçacığının gömüldüğüne inandığı Krıstova gora bölgesinde toplanır. Halk inançlarına göre, bu tarih yaz sonu ve sonbahar tarım mevsiminin başlangıcıdır ve gece ile gündüz eşitlenir.

Bazı bölgelerde bu güne “Bağ bozumu Günü” denir, çünkü o zaman resmen bağ bozumu başlar.

Çeviri: Şevkiye Çakır Fotoğraflar: BGNES,pixabay

https://bnr.bg/tr/post/101526138/14-eylulde-kutsal-hacin-yukselisi-bayrami-kutlaniyor