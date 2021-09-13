Uluslararası Hrant Dink Ödülleri için 15 Eylül’de ekran başına

2021 Uluslararası Hrant Dink Ödülleri 15 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de çevrimiçi yapılacak törenle sahiplerini buluyor.

Törende, Pervin Chakar, Ezhel, Vahagn Hayrapetyan, Gohar Hovhannisyan, Kamarama, Nazan Öncel, Ayta Sözeri, Ertan Tekin, Arto Tunçboyacıyan, Tmbata Kharberd Özel Gereksinimli Çocuklar Evi Etnik Müzik Grubu Tsakhruk, Yerevan Saxophone Quartet, Wood Winds Project yer alıyor.

2021 yılında insan hakları alanında yapılan çalışmalara ışık tutacak konuşmaların yer alacağı, uluslararası bir jüri tarafından belirlenen Türkiye ve Türkiye dışından ödül sahiplerinin açıklanacağı ödül töreni, 15 Eylül 2021, Çarşamba akşamı saat 20:00’de başlayacak. Uluslararası Hrant Dink Ödülü her yıl olduğu gibi, bu yıl da Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de on üçüncü kez verilecek. Çevrimiçi yapılacak tören, Hrant Dink Vakfı’nın sosyal medya hesaplarında (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) yayınlanacak.

Ödül her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan ve bunları yaparken de insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren; Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor.

Aynı zamanda, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yıl boyunca, yaptıklarıyla insan hakları, cinsiyetçilik karşı mücadele, ırkçılık karşıtı mücadele, iklim krizi gibi pek çok konuda insana, insanlığa ‘ışık’ tutan kişi ve kurumlar 2021 yılının ‘Işıklar’ı olarak tanıtılacak.

Ödül sahiplerinin konuşmalarının yanı sıra ödül töreninde izleyicileri müzik performansları da bekliyor. Ezhel gecede ilk defa yayınlanacak ‘Mayrig’ [Anne] şarkısını seslendirecek, Pervin Chakar, Ertan Tekin, Ayta Sözeri bu geceye özgün müzik performanslarını icra edecek, kadınların yaşadıkları adaletsizliklere ses veren Iraz Akçam, Ayça Bildik, Banu Fotocan, Songül Öden, Gülçin Kültür Şahin, Zeynep Şengöz, Nesrin Uçarlar Nazan Öncel şarkılarına hayat verecek ve Arto Tunçboyacıyan #YakınKomşuErmenistan’dan her yaştan müzisyenlerle bir müzik şölenine imza atacak.

Defne Kayalar’ın Türkçe; Esra Dermancıoğlu’nun İngilizce sunuculuğunu üstlenecekleri, Mahir Günşiray’ın sesiyle destek verdiği ödül töreni, bu sene de 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan sunulacak.

Bu yılki jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Emin Alper, Rakel Dink, Tanıl Bora, Mozn Hassan, Şafak Pavey, Osman Kavala, Füsun Üstel, Robert Guediguian, Moly Melching, Viviana Krsticevic.

Geceye dair tüm detaylar, vakfın ve ödülün Facebook ve Twitter hesaplarında, #HrantDinkÖdülü, #UmuduÇoğalt, #DayanışmaGüçlendirir; #HrantDinkAward, #BuildHope, #StrongerTogether; #ՀրանդՏինքՄրցանակ, #բազմապատկէյոյսը, #զօրակցութիւնըուժէ hashtag’leriyle yer alacak.

Agos