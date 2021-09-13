Tatbikatlar Ermenistan’a yönelik

Askeri tatbikatlar öncelikle Ermenistan’a yöneliktir

Askeri yorumcu Davit Harutyunov, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan askeri tatbikatlarına atıfta bulundu.

Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan, gayri resmi bir ittifak kurdu ve üç ülkenin özel birimlerinin askeri tatbikatlar başlatması bu mantığa tam olarak uyuyor.

Harutyunov’a göre, hem Türkiye hem de Azerbaycan uzun süredir Pakistan ile yakın işbirliği içinde.

Dahası, Türkiye ile ilgili olarak stratejik işbirliğinden bahsediyoruz.

Ankara, özellikle helikopter alımları açısından İslamabad’ın önemli bir askeri tedarikçisiyken, Pakistan Türkiye’ye deniz kuvvetleri teknolojisi satıyor.

Üç ülkeyi birbirine bağlayan ana faktörlerden biri de ekonomik işbirliğidir.

Türkiye, Çin’in “Tek Kuşak Tek Yol” projesine entegre olmayı amaçlarken, Pakistan, Türkiye için kilit bir merkez konumunda.

Harutyunov’a göre askeri tatbikatlar tüm bunların doğrudan devamı niteliğinde.

“Resmi bir ittifaktan bahsetmek için henüz çok erken, ancak bu üç devletten belirli bir ‘blok’ oluşturuluyor.

Tatbikatlar her şeyden önce Ermenistan’a yönelik, bir noktadan sonra da Rusya’ya bir mesaj”,- dedi Harutyunov.

Ermenistan Kamu Radyosu