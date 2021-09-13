Simge eserlerin minyatürleri ‘Minia Kıbrıs’ta sergileniyor

Kıbrıs’a özgü tarihi ve simge eserlerin minyatür versiyonları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan “Minia Kıbrıs Müzesi”nde ziyaretçilerle buluşuyor. Tarih boyunca Kıbrıs’ta bulunmuş Osmanlı, Bizans, Roma ve Venedik gibi medeniyetler dönemine ait tarihi eserlerin minyatürleri Minia Kıbrıs Müzesi’nde sergileniyor. Gazimağusa ‘daki Tatlısu bölgesinde, Bizans dönemine ait Panayia Pergaminiotissa Kilisesi’nin bulunduğu alana inşa edilen müzede 25 farklı eser yer alıyor. Girne Kalesi Salamis Antik Tiyatrosu ve Apostolos Andreas Manastırı gibi eserlerin minyatürleri müzede görülebiliyor. Müzenin önemine ve tarihine ilişkin açıklama yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, ” İstanbul ‘daki Miniatürk’ü ziyaret ettiğimde çok sayıda turistin oraya geldiğini gördüm, dönüşümde hemen çalışmalara başladık ve Kıbrıs’taki tarihi eserlerin minyatürlerinden oluşan müzeyi bu tarihi kilisenin avlusuna yerleştirdik” dedi. AA

Sabah Gazetesi