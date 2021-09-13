Okullar açıldı Süryanice yine evde

1913-1914 öğretim yılında, Osmanlı vilayetleri ve livalarında, gayrimüslim toplumlarına ait toplam 2 bin 580 okul bulunuyordu. Bu okullardan 29’u Süryani toplumuna aitti.

Süryaniler, yeni eğitim öğretim yılına da ilkokulu olmadan başladı. İstanbul’da 2013’te açılan Süryani Mor Efrem Anaokulu mezunlar vermeye devam ederken, öğrencilerin gidebileceği bir ilkokul hala bulunmuyor. Devlet desteği olmaksızın bir okul açılması ise şimdilik mümkün görünmüyor.

29 Süryani okulu vardı

1913-1914 öğretim yılında, Osmanlı vilayetleri ve livalarında, gayrimüslim toplumlarına ait toplam 2 bin 580 okul bulunuyordu. Bu okullardan 29’u Süryani toplumuna aitti. 1928’de Mardin’deki son Süryani okulunun da kapatılmasının ardından, Süryaniler yaklaşık 90 yıl boyunca okul açamadı.

Gazete Sabro’nun haberine göre, Lozan Antlaşması’yla Türkiye’de yaşayan gayrimüslim toplulukların eğitim hakkının güvence altına alınmış olmasına rağmen okul açmalarına izin verilmeyen Süryaniler, böylece en temel insan haklarından biri olan eğitim-öğretim hakkından mahrum kaldılar.

Hala ilkokul dahi yok

Süryaniler, verdikleri mücadele sonucunda 2013’te anaokulu açmalarına mahkeme kararıyla izin verildi. Ancak okuldan mezun olan öğrencilerin eğitim ve öğretime devam edebilecekleri bir ilkokulları hala yok. Okul konusunda yasal olarak bir engel de bulunmuyor. Ancak ekonomik fiziki anlamda birçok sıkıntı bulunuyor.

Girişimler sonuçsuz kaldı

Süryani Dernekleri Federasyonu daha önce ilkokulun açılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yaptı. Ancak MEB, şimdiye kadar okul konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı. Süryani toplumunun başlattığı girişimler de şimdiye kadar sonuçsuz kaldı.

Bu yüzden Süryanice yaygın olarak sadece evlerde, aile bireyleri tarafından çocuklarına öğretilmek zorunda kalıyor. Süryaniler, kendi dillerini kendi çabalarıyla yeni nesillere aktarmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla Süryanice yeni eğitim ve öğretim yılında da evlere mahkum edildi.

(EMK)

bianet