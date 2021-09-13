Holokost’tan kurtulan tarihçi Friedlander, Balzan Ödülü’ne layık görüldü

Holokost’tan kurtulan İsrailli-Fransız-Amerikalı tarihçi ve bilim insanı Saul Friedlander ünlü Balzan Ödülü’ne layık görüldü.

Bağırsak bakterileri konusunda uzmanlaşmış olsa da Saul Friedlander, Holokost tarihine bakış açısını genişleten çalışmaları nedeniyle Holokost ve Soykırım Araştırmaları ödülünü kazandı.

Friedlander, Avrupa’daki tüm Yahudilere yönelik zulmü inceleyerek, kendisinden önceki ülke odaklı çalışmaların ötesine geçerek akademik düzeyde kabul edilen kişisel belgeler ile tanındı.

Ödülü açıklayan Hollandalı tarihçi Marjan Schwegman, Friedlander hakkında yaptığı açıklamada, “Onun otoritesi, hem bir bilgin hem de bir Holokost kurbanı olması bakımından özel. Kendi deneyimi eleştirel bir şekilde incelemeyi başardı. “Kurbanların, faillerin ve görgü tanıklarının seslerini bu anlatıya entegre etme biçimi, tarihçilerin Holokost tarihi hakkında yazma biçimini değiştirdi” diye konuştu.

1932’de Prag’da doğan Friedlander, Mart 1939’da Alman işgalinden sonra ailesi ile birlikte Fransa’ya sığındı. Ancak, Nazi rejiminin Fransa’ya gelmesiyle, Friedlander Vichy yakınlarındaki bir Katolik yatılı okuluna gönderildi, ailesi Auschwitz’teki Nazi kamplarına sürgün edildi.

Sonradan Yahudi oldu

Yahudi bir aileden gelen Friedlander, bir Katolik olarak vaftiz edildi ve daha sonra rahip olmayı düşündü. 1946’da ailesinin Auschwitz’de öldürüldüğünü öğrenen Friedlander, Yahudi kimliğini yeniden benimsedi. Daha sonra “ilk defa kendimi Yahudi gibi hissettim” demişti.

Balzan Vakfı, her yıl fen bilimlerinde iki, sosyal bilimlerde iki ödül vererek, yeni veya gelişmekte olan araştırma alanlarını öne çıkarmak ve gözden kaçabilecek alanları sürdürmek için program yürütüyor. Ödül sahiplerine, yarısını araştırma dallarında kullanma şartı ile 815 bin dolar veriliyor.

Euronews