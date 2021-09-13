Havada da düşmanlık

Türkiye’nin havadaki “karanlık” oyunları

Ermenistan, Türk uçaklarının Azerbaycan’a yönelik olsa dahi kendi hava sahasından geçişine izin verirken, Türkiye, Ermeni tescilli tüm uçakların kendi semalarında uçma başvurularını reddediyor.

Bu yasak, Türkiye tarafından bir yıldır yürürlükte.

Bu orantısız durum neden oluştu ve Türkiye bu konuda nasıl bir ikili oyun oynuyor?

Sivil Havacılık Komitesi, Türk tarafının yasak için herhangi bir gerekçe göstermediğini iddia etti.

Ermenistan uçakları yaklaşık bir yıldır Türk hava sahasından geçemiyor.

Sivil Havacılık Komitesi, son izin belgesinin 29 Ağustos 2020’de verildiğini, ardından tüm Ermeni uçak operatörlerinin uçuş taleplerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini açıkladı.

Lakin Türkiye, resmi herhangi bir yasak ilan etmemiştir.

Havacılık uzmanı Hakob Cağaryan, Türkiye’nin, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın denetim verilerine dayanarak Ermeni uçaklarının geçişini yasakladığını açıklıyor ve Ermeni uçaklarının “liste”de yer aldığını hatırlatıyor.

“Ermenistan, uçak işleten bir ülke olarak, uçuş güvenliğini, uçakların teknik uçuşa uygunluğunun uluslararası kurallara göre belgelenmesini kontrol edemiyor, bu nedenle AB, Ermenistan tescilli uçakların AB’ye girmesini yasaklıyor.

Türkiye ancak 1,5 yıl sonra, Ermenistan tescilli uçakların kendi hava sahasını kullanmasını yasakladı.

AB havacılık güvenlik teşkilatının denetimi, Türklerin bahanesi.”

Ancak bu durumda bilirkişi, Şikago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin herkes için zorunlu olan hükümlerine de dikkat çekiyor.

Hava sahası kısıtlaması olmamalıdır.

Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi de Sözleşme’nin 9. maddesine atıfta bulunuyor ve Azerbaycan’a gidenler de dâhil olmak üzere, Türk uçaklarının kendi hava sahasından uçuşlarını neden yasaklamadığını gerekçelendiriyor.

“Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi, Uluslararası Sivil Havacılık Şikago Sözleşmesi’nin sivil havacılığın hava sahasının kullanımında ayrımcılık yapılamayacağına ilişkin hükümleri uyarınca, Türk-Azerbaycan sivil uçaklarının Ermeni hava sahasını kullanmasına herhangi bir kısıtlama getirmemiştir.

Komite, Türk uçaklarının Ermenistan hava sahasına girmesini yasaklamadı.”

Ermenistan ve Azerbaycan havacılık otoriteleri, hava sahasının kullanımına herhangi bir kısıtlama getirmedi, ancak aynı zamanda uçuş da yapmıyorlar.

Havacılık dairesi, Ermenistan üzerinden en son 2014 yılında bir Azeri uçağının uçtuğunu ve Ermeni tescilli uçakların bu yönde uçuş talebi olmadığı için Azerbaycan hava sahasına girmediğini açıkladı.

Türkiye’nin bu konuda çifte standart uyguladığı resmi açıklamadan da belli oluyor Getirdiği kısıtlamalar hakkında kamuoyu önünde konuşmaktan kaçınırken, eşit yaklaşımın ihlali zaten uluslararası sözleşme hükümleriyle çelişiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu