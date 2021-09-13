Başkan Neçirvan Barzani, Asuri Doğu Kilisesi’nin yeni Patriği 3. Mar Awa’yı kutladı

BasNews- 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa, Erbil düzenlenen törenle göreve başladı.

Başkent Erbil’in Ankawa semtinde 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa için düzenlenen törene Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bazı bakanlar, Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Neçirvan Barzani, 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa’yı tebrik ederek başarılar diledi.

Yeni patrikten Başkan Barzani’ye teşekkür

Öte yandan 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa de Başkan Neçirvan Barzani’ye törene katılımı ve desteğinden dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda Patrik III. Mar Awa Kürdistan Bölgesi başkanlığı ve ilgili yetkili ve görevlilere törenin hazırlanması ve organize edilmesine yaptıkları katkıları nedeniyle de teşekkür etti.

Basına açıklama yapan Neçirvan Barzani şöyle konuştu,” 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa, Erbil’de düzenlenen törenle görevine başladı. Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan toplumsal bileşenlere ait tabloyu görmek güzel. Bu yüzdendir ki bugün buraya geldik ve onları kutladık. Onlar için uzun ömür ve başarı diledik ve Allah’ın izni ile başarılı olacaklar.”

Başkan Neçirvan Barzani mesajında, “Kürdistan Bölgesi her zaman, Kürdistan’da yaşayan toplumsal bileşenlerin birlikteliğini gösteren güzel bir tablo olarak kalacaktır. Hristiyan kardeşlerimize mesajımız şudur: Irak birlikte yaşam tablosuyla güzeldir, hepimiz bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Birlikte bu ülkeye hizmet etmemizi umut ediyorum” ifadelerini de kullandı.

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