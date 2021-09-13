BAKIRKÖY’DE ERMENİ MEZARLIĞI İMARA AÇILDI..TİCARET KONUT OLACAK

Eylül ayının son Bakırköy Belediye Meclisinde dikkat çeken bir gelişmede, Yeşilköy’deki ermeni mezarlığının yıllar sonra Ermeni Vakfının talebi üzerine AKP ‘lilerin takip ettiği mezarlık alanının imara açılması olayı meclisten oy birliği ile geçmesi herkesi şaşırttı. Son meclis toplantısında Cumartesi Pazar yerinin oylamasında AKP ‘lilerin çekimser kalması üzerine CHP ‘liler de AKP ‘ye destek vererek Yeşilköy’deki mezarlık alanının imara açılması için destek vermesi, dostlar alışverişte görsün misali olduğunu söylüyor Bakırköy’lüler.
https://www.bakirkoygazetesi.com/bakirkoy-de-ermeni-mezarligi-imara-acildi-ticaret-konut-olacak/12148/
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