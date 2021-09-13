Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi’nin Karabağ’ın statüsüne ilişkin açıklaması kabul edilemez

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Leyla Abdullayeva, ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi’nin Dağlık Karabağ’ın statüsüne ilişkin açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada Abdullayeva şu ifadelere yer verdi:

“Çatışma geçmişte kaldı. Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 7 Temmuz kararıyla Doğu Zangezur ve Karabağ ekonomik bölgeleri kuruldu.Bu topraklar Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasıdır, herhangi bir statü söz konusu olamaz.”

Abdullayeva’ya göre, ABD’li yetkilinin açıklaması “durumun gerilmesine ve Ermeni tarafında asılsız beklentilerin oluşmasına” katkıda bulunuyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “AGİT Minsk Grubu’nun ilerideki faaliyetleri tartışılırken, Eşbaşkan ülke temsilcisinin böyle açıklaması Minsk Grubu’nun gelecekteki faaliyetlerini baltalıyor” dedi.

Hatırlanacağı üzere ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy, gazetecilere verdiği demeçte, ABD’nin Dağlık Karabağ’ın sorununu çözülmemiş saydığını ve Dağlık Karabağ statüsü Minsk Grubu’nun gündeminde kalmaya devam edeceğini ifade etmişti.

ABD, Artsakh sorununun çözümü için Ermenistan ve Azerbaycan’ı Minsk Grubu çatısı altında tekrar müzakere masasına geri getirmek için elinden geleni yapıyor. Ona göre sorunun müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyor.

Lynne Tracy yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti:

“Sekreter Blinken bu yükümlülüğümüzü birçok kez dile getirdi. Elbette 30 yıllık savaşın gerilimi bir gecede çözülemez. Dağlık Karabağ’ın sorunun çözüldüğünü düşünmüyoruz, Karabağ’ın statüs meselesi Minsk Grubu’nun gündeminde kalmaya devam edecek.”

ERMENİ HABER AJANSI