ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi: Dağlık Karabağ statüsü sorunu çözülmedi ve Minsk Grubunun gündeminde olacak

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy, gazetecilere verdiği demeçte, ABD’nin Dağlık Karabağ’ın sorununu çözülmemiş saydığını ve Dağlık Karabağ statüsü Minsk Grubu’nun gündeminde kalmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD, Artsakh sorununun çözümü için Ermenistan ve Azerbaycan’ı Minsk Grubu çatısı altında tekrar müzakere masasına geri getirmek için elinden geleni yapıyor. Ona göre sorunun müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyor.

Lynne Tracy yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Sekreter Blinken bu yükümlülüğümüzü birçok kez dile getirdi. Elbette 30 yıllık savaşın gerilimi bir gecede çözülemez. Dağlık Karabağ’ın sorunun çözüldüğünü düşünmüyoruz, Karabağ’ın statüs meselesi Minsk Grubu’nun gündeminde kalmaya devam edecek.”

Büyükelçi, Ermenistan hükümetinin, esirler sorunu çözülene kadar daha geniş boyutlu müzakerelere girmeyeceğini açıkça belirttiğini de kaydetti.

Tracy “Bu konuda bildiğiniz gibi ABD bazı adımlar attı, Rusya da çaba sarf etti ve biraz başarı elde etti. Bütün tutsakların ve esirlerin evlerine döndüğü bir noktaya ulaşmayı umuyoruz” dedi.

Hatırlanacağı üzere başka bir AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı ülke olan Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacotte de benzer bir açıklama yapmıştı. Fransa Büyüeklçisi Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki müzakereleri Minsk Grubu Eşbaşkanlığının çatısı altında sürdürülmesi gerektiğini ifade etmişti. Karabağ meselesinin daha çözülmediğini, savaşın çözüm getirmediğini, savaşın Karabağ’da yaşayan Ermenilere yönelik bir varlık tehdidi olduğunu gösterdiğini de belirtmişti.

ERMENİ HABER AJANSI