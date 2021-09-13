7 bin Azerbaycanlı boş yere öldü

Rusya, beş yıl içinde Dağlık Karabağ’daki barış güçlerini geri çekmeyi düşünmüyor

Rus askeri uzmanı Vladimir Yevseyev, Armenpress ile yaptığı görüşmede, barış gücü eski komutanı Rüstem Muradov’un ifadesiyle ilgili olarak, Rusya’nın barış gücü askerlerini Dağlık Karabağ’dan çekmeyeceğini belirtti.

“Rusya’nın beş yıl sonra barış güçlerini [Dağlık Karabağ’dan] geri çekme niyetinde olduğunu düşünmüyorum.

Ancak, elbette, her şey mevcut duruma bağlı olacaktır.

Azerbaycan elbette Rus barış güçlerini çıkarmaya çalışacak, ancak başarılı olacağını düşünmüyorum”,- dedi Rus uzman.

Bu bağlamda Yevseyev, savaştan yaklaşık bir yıl sonra Azerbaycan’ın işgal ettiği topraklara sahip çıkmamış olduğunu kaydetti.

“Azerbaycan’ın Karabağ’ı sahiplendiğini görmüyorum.

Bir miktar askeri işgal var, fakat yerleşim yok.

Savaşta Azerbaycan’ın kaybettiği 7 bin Azerbaycanlının boş yere öldüğü ortaya çıkıyor.

Kimsenin yaşamadığı bölgeleri işgal ettikleri meydanda.

Bu durumda, bu kadar çok kayıp vermenin anlamı neydi?

Örneğin Arapların Dağlık Karabağ’da ne işi var?

Neden oraya geldiler?

Birçok soru var.

Bu yüzden de dört yıl sonra ne olacağını konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum.

Lakin her halükârda Rusya’nın barış güçlerini geri çekmeyeceğini düşünüyorum.

Bu benim kişisel görüşüm”,- yorumunu yaptı Vladimir Yevseyev.

Ermenistan Kamu Radyosu