’12 Eylül, Kürt hareketini şiddet zeminine çekti’

+Gerçek Tv Youtube kanalında dün akşam yayınlanan “Gündem” programında Ergun Babahan’la Alin Özinian’ın konukları Hatip Dicle, Ertuğrul Günay, Yektan Türkyılmaz, Fethiye Çetin, Eren Keskin ve Ali Topuz’du. Yaklaşık 2,5 saat süren programda, darbenin Türkiye toplumu ile siyasetinde nasıl bir iz bıraktığı konuşuldu. Darbenin çok geniş bir perspektiften değerlendirildiği programda dikkat çeken iki önemli tartışma yaşandı.

Bunlardan en önemlisi 12 Eylül’ün Kürt siyasi hareketi üzerindeki etkileri tartışılırken yaşandı. Hatip Dicle, “Kürt meselesinde devletin temel politikası çözümsüzlük çözümdür. Mücadelenin önemli katkıları olmuştur” dedi. Ertuğrul Günay ise silahlı mücadeleye farklı bir açıdan baktığını belirtti.

Günay şöyle konuştu: “12 Eylül darbecileri yoğun şiddet uygulayarak Kürt hareketini de şiddet zeminine çekti. Silahlı mücadelenin önemli işler yaptığına ben katılmıyorum. Kürt siyasi hareketinin şiddete yönlendirilmiş olmasını bugün Türkiye demokrasi mücadelesinin önünde bir tuzak olarak görüyorum. 12 Eylül’ün bir tortusudur.”

Günay, “12 Eylül darbesi, bir halkın eşit yurttaşlık talebini ancak şiddet yoluyla savunmasın kapı araladı, 41 yıl sonra hala bu çizginin sürdürülüyor olması Türkiye demokrasi mücadelesine kurulan tuzaktır” ifadesini kullandı.

Günay, “Yapılanlar katkı sağlamış veya benim dediğim gibi demokrasi mücadelesinin önünü tıkamış da olabilir. Buna tarih karar verecek” dedikten sonra, “Ancak, artık şiddetin mücadelenin önünü tıkadığını kabul edelim ve o akıma hiç olmazsa 41 yıl sonra o yöntemleri terk etmesi için çağrı yapalım” teklifi yaptı.

Soykırım nitelemelerine de katılmadığını söyleyen Günay şunları söyledi: “İnkarcı politikaları hepimiz çok iyi biliyoruz. 12 Eylül döneminde Harp Okulu’nda ‘Kürt diye bir halk yoktur, bunlar dağlı Türk’tür yazan kitaplar okutuldu. Yani inkarcılık, katliam, işkence bütün bunlar var ve doğru ama Kürtlere karşı bir soykırım yapıldı diyemeyiz. Soykırım sözü bana biraz ağır geliyor. Hukuken yerine oturmuyor, Ermeni meselesinde de soykırımın tartışmalı olduğunu düşünüyorum!

Günay’a yanıt veren akademisyen Türkyılmaz ise “1980 koşullarında ne yapılabilirdi? O durumu o koşullarla değerlendirmek lazım. Bugüne gelince Kürt hareketinin silah bırakmaması için elinden ne gelirse onu yapan bir hükümet var” dedi.

Günay’ın Soykırım sözlerine karşılık uluslararası sözleşme maddesini hatırlatan Topuz, Türkiye toplumun büyük bir direnişten, itirazdan sessiz boynu bükük acı çeken ancak bunu dualarla ifade eden, dua edince de başına iş gelen bir topluma dönüştüğünü, toplum yapısındaki ve dokusundaki değişimlere değindi.

+Gerçek Tv’de yayınlanan program iki bölüm halinde şöyle:

Artı Gerçek