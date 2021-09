Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında bir ilk

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın 12 Eylül’den 20 Eylül’e kadar ortak bir askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı. Üç ülke arasında ilk kez böyle bir tatbikat düzenleneceği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan tatbikatın Bakü’de gerçekleştirileceği açıklandı.

“Üç Kardeş – 2021” adı verilen ortak tatbikat 12 Eylül’de başlayıp 20 Eylül’de sona erecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tatbikatın amacının üç ülkenin özel kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmenin yanı sıra bilgi ve deneyimlerin paylaşılması olduğunu belirtti.

The “Three Brothers – 2021" International Exercises of the Special Forces will be held in Bakuhttps://t.co/qp5WnqyOmc

— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) September 11, 2021