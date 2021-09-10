Türk Hava Yolları Azerbaycan’da Ermenistan hava sahasından iç hat uçuşu gerçekleştirdi

Vestnik Kavkaza, Flight Radar kaynağından alınan verilere dayanarak, son 30 yılda ilk kez bir Türk Hava Yolları uçağının Azerbaycan’daki Ermenistan hava sahasından iç uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları’na ait Boeing-737 uçağı 4 Eylül’de TK326 Gence-Nahçıvan’ı uçurdu ancak bilgiler bugün ortaya çıktı. Gence’den saat 09:57’de havalanan uçak, saat 10:32’de Nahçıvan’a indi. Uçuş 35 dakika sürdü.

Portal, Flight Radar’a göre, uçağın Sevan Gölü ve Geğarkunik bölgesini geçtiğini yazıyor.

“Yabancı havayolları da Azerbaycan hava sahasından Ermeni havaalanlarından ICAO tarafından onaylanan uluslararası hava yollarına uçuyor. Ermenistan havaalanları Azerbaycan üzerinden uçuşlarda herhangi bir kısıtlama yoktur. Azerbaycan Hava Yolları, “Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden ihtilaf ve finansal raporlama eksikliği nedeniyle, Azerbaycan havayolları komşu cumhuriyetin hava sahasından geçen uluslararası hatlar üzerinden uçuş gerçekleştirmiyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu