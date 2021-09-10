Paylan’dan önerge: “Ermenistan ile sınır kapımızı ne zaman açacaksınız?”

HDP milletvekili Garo Paylan Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM’ye iki ayrı soru önergesi yöneltti. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan gelen açıklamaları hatırlatan Paylan, Oktay ve Çavuşoğlu’na “Ermenistan ile sınır kapımızı ne zaman açacaksınız” sorularını yöneltti.

Paylan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM’ye yönelttiği soru önergesi şöyle:

“Türkiye, 1991 yılında Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasına karşın, Karabağ Savaşı nedeniyle 1993 yılından bugüne, Ermenistan ile olan sınırlarını kapatmış ve diplomatik ve siyasi ilişkileri dondurmuştur.

1993 yılından sonra siyasi iktidarlar Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesini, Ermeni güçlerin elinde tuttuğu Azerbaycan topraklarından çekilmesine bağladılar. Geçen sene yaşanan Karabağ Savaşı sonunda sağlanan ateşkes anlaşmasıyla, Ermeni güçler onlarca yıldır kontrol ettikleri topraklardan çekildiler.

Son dönemde; gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi yönünde çağrılar içeren açıklamalar yaptılar.

Bu bağlamda;

Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi için nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ermenistan ile sınır kapımızı ne zaman açacaksınız? Ermenistan ile diplomatik ilişkileri ne zaman başlatacaksınız? Ermenistan ile güven ilişkisini sağlamak için hangi adımları atacaksınız? Kara ve tren ulaşımının sağlanması için Ermenistan ile temaslar başladı mı? Ermenistan ile doğrudan uçak seferlerinin başlaması için girişimde bulunacak mısınız?”

Agos