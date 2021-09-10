Lübnan’da yeni hükümet kuruldu

Lübnan’da hükümet kurma görevini üstlenen Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile kabine formülasyonu konusunda uzlaştı.

Lübnan’da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati ile Cumhurbaşkanı Mişel Avn yeni hükümetin kuruluşuyla ilgili kararnameyi imzaladı.

Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020’de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 26 Temmuz’da yenisini kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Avn ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avn ile Mikati’nin yeni kabine üzerinde anlaştığı duyuruldu.İmzalar atılırken Meclis Başkanı Nebih Berri’nin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Açıklamadan sonra Baabda Sarayı’nda basın açıklaması düzenleyen Necip Mikati kabinedeki 24 bakanın isimlerini açıkladı.

Mikati: Halkın ihtiyaçları için uluslararası kurumlarla görüşeceğiz

Lübnan’ın yeni Başbakanı Necib Mikati, halkın temel ihtiyaçları için tüm uluslararası kurumlarla görüşeceklerini söyledi.

Mikati, Lübnan’da durumun gerçekten çok kötü olduğuna ve ilaçların dahi piyasada bulunamadığına işaret etti.

Yeni hükümetin başarılı olması için engelleme ve umutsuzluk politikaları yerine iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getiren Mikati, “Lübnan halkının temel ihtiyaçlarının temini için tüm uluslararası kurumlarla temasa geçeceğim.” dedi.

Arap dünyasına yardım çağrısı

Kabinesinin belli bir kesimi değil tüm Lübnanlıları temsil ettiğinin altını çizen Mikati, “Arap dünyasına ihtiyacımız var ve Arap ülkelerinin kapılarını çalacağız. Lübnan’da çöküşün durmasını ve ülkenin yeniden kalkınmasını umuyoruz.” diye konuştu.

Siyaseti bir kenara bırakarak çalışmaya odaklanmaları gerektiğini aktaran Mikati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların artık konuşmalara ve vaatlere karnı tok. Genel seçimleri zamanında gerçekleştirmeye söz veriyorum. Ülkeyi kurtarmak için hükümetin ivedilikle atacağı bazı adımlar var.”

Devletin temel ürünlere yönelik sübvansiyonu kaldırma konusuna da değinen Mikati, kendilerinin böyle bir niyeti olmadığını ancak ellerinde yeterli finansal kaynak da bulunmadığını vurguladı.

Mikati, Lübnan için ulusal çıkarlar doğrultusunda İsrail’in dışındaki tüm dünya ile çalışacaklarını ifade etti.

Lübnan’daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan’da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizyaşanıyor.

Beyrut Limanı’nda Ağustos 2020’de meydana gelen büyük patlama, Lübnan’daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020’de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz’da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati’ye verdi.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül’de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74’ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019’de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/lubnanda-yeni-hukumet-kuruldu-607982.html