Karabağ’a yönelik saldırı dinler arası bir çatışma olarak tanımlanamaz, teröristler herhangi bir dine mensup değildir

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Dışişleri Bakanı Davit Babayan 10 Eylül’de, Ana Taht Kutsal Eçmiadzin’de Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegim’in başkanlık ettiği “Uluslararası Din Özgürlüğü ve Barış” başlıklı konferansa katıldı .

Davit Babayan, Türkiye, Azerbaycan ve uluslararası teröristlerin Artsakh’a karşı başlattığı savaşın ortaya çıkardığı durum, Azerbaycan’ın işgal ettiği topraklarda Ermeni tarihi ve kültürel mirasının tahribatı ve son bölgesel gelişmelerle ilgili konulara değindi.

Azerbaycan-Karabağ çatışmasının ve Artsakh’a yönelik saldırganlığın dinler arası bir çatışma olarak tanımlanmayacağını vurgulayan Bakan, teröristlerin ve aşırıcıların herhangi bir dine mensup olmadığını vurguladı.

Bu bağlamda, Artsakh Dışişleri Bakanı, dinler arası diyaloğu, ihtilafların, aşırılığın ve yabancı düşmanlığının barışçıl çözümünün en etkili yollarından biri olarak değerlendirerek takdir etti ve bu diyalogda Tüm Ermeniler Katolikosu ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nin rolünü önemsedi.

ERMENİ HABER AJANSI